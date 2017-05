​Chăm sóc khi trẻ sốt

Sốt là tình trạng tăng thân nhiệt, 38 độ C khi cặp nhiệt độ tại nách, khi cặp nhiệt độ ở hậu môn hoặc miệng thì có thể tăng thêm 0,5-1 độ C.

Tình trạng sốt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên: do bệnh nhiễm khuẩn, do hệ thống miễn dịch, một số khối u, do trung tâm điều nhiệt bị rối loạn...

Một số biểu hiện thường xuất hiện cùng với hiện tượng sốt

- Co giật: Hiện tượng này thường xảy ra khi trẻ bị sốt cao trên 38,5 độ C, toàn thân trẻ co giật, tím môi, nếu diễn biến nặng, tái phát nhiều lần thì có thể gây thiếu ôxy não, hôn mê và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

- Rét run: Trẻ có cảm giác toàn thân lạnh mặc dù vẫn đang sốt, đặc biệt là tay, chân, có thể nổi vân tím trên da.

- Chảy nước mũi: Thường trẻ sẽ chảy nước mũi trong, không có mùi hôi, tăng tiết đờm dãi trong miệng.

- Ho: Trẻ có thể ho khan hoặc có đờm do viêm tai mũi họng gây ra.

- Rối loạn tiêu hóa: Thường là tiêu chảy cấp: trẻ đi ngoài phân lỏng, nhiều nước, không có máu. Trẻ thường rất khát nước, nếu không chăm sóc tốt, bệnh sẽ diễn biến nặng lên và có thể gây tử vong. Nếu chăm sóc tốt thì sẽ thuyên giảm và khỏi trong 5-7 ngày.

- Nôn: Trẻ có thể nôn sau khi ăn, nếu nôn khan nhiều lần thì cần chú ý thêm các vấn đề khác về não, màng não.

- Đau đầu: Trẻ lớn có thể kêu đau đầu, trẻ nhỏ thì quấy khóc, vật vã; ngoài cơn sốt trẻ lại chơi ngoan.

- Đau mình mẩy, đau cơ: Trẻ có cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ bắp toàn thân.

- Phát ban: Sau khi sốt vài ngày, trẻ có thể xuất hiện ban đỏ trên da và đỡ sốt.

Chăm sóc trẻ bị sốt do virus tại nhà

Các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi sát nhiệt độ của trẻ từng giờ đến khi đỡ sốt.

- Hạ sốt: Trong nhà nên thường xuyên có cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt. Khi thân nhiệt cao trên 38,5 độ C thì dùng một số thuốc hạ sốt như paracetamol với liều 10-15mg/kg cân nặng, mỗi lần cách nhau 8 giờ. Không nên dùng liều cao và nhiều lần vì dễ gây ngộ độc paracetamol. Ngoài ra, cho trẻ nằm nơi thoáng mát, nới rộng quần áo, chườm mát cho trẻ bằng khăn ẩm, không nên chườm đá, nước lạnh. Nếu tình trạng không cải thiện, xuất hiện co giật, rét run thì đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế.

- Khi trẻ có nhiều đờm dãi nhiều có thể dùng kháng sinh như amoxilin, erythromycin theo chỉ dẫn của nhân viên y tế.

- Nhỏ mũi: Nhỏ mũi cho trẻ bằng natriclorid 0,9%, nhiều lần trong ngày nhằm làm sạch mũi họng cho trẻ, tránh nguy cơ bội nhiễm mũi họng do vi khuẩn.

- Dùng thuốc giảm ho, long đờm hoặc một số thuốc ho có nguồn gốc thảo dược.

- Chế độ ăn: Cho trẻ ăn chế độ giàu chất dinh dưỡng, ăn lỏng, nấu chín kỹ, dễ tiêu, uống nhiều nước hoa quả...

- Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo lịch tiêm chủng của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, nếu có điều kiện nên tiêm phòng các loại vắcxin khác ngoài chương trình.

- Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, cho trẻ ở nơi thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, không khí trong lành. Không để trẻ bị nhiễm lạnh, nhất là khi tắm cho trẻ, ban đêm khi trẻ ngủ.

- Đưa trẻ đến khám ngay tại cơ sở y tế nếu trẻ: co giật, sốt cao không hạ sốt được, nôn khan nhiều lần, tiêu chảy, lơ mơ, li bì, thở nhanh.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP.HCM