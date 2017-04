​“Bồi bổ” dưỡng chất cho não trong mùa thi

Ăn uống khôn ngoan kết hợp với chế độ học tập và sinh hoạt hợp lý sẽ giúp các em thành công.

Một số dưỡng chất rất tốt có trong các loại thực phẩm tự nhiên mà các em nên bổ sung cho một mùa thi bao gồm:

Chất bột đường cung cấp đường (glucose) để tạo năng lượng cho não hoạt động. Loại bột đường hấp thu chậm sẽ giúp mức đường trong máu luôn ổn định. Khi đó, não được cung cấp “nhiên liệu” một cách liên tục để hoạt động. Thực phẩm có đường hấp thu chậm như: ngũ cốc thô (gạo không xát trắng, khoai, bắp…), trái cây không quá ngọt như: bưởi, cam, táo, nho ta… (nên ăn cả trái sẽ tốt hơn chỉ uống nước ép trái cây).

Thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, trứng, sữa, đậu...) cung cấp acid amin là nguyên liệu để tạo nên chất dẫn truyền thần kinh giúp liên kết các tế bào thần kinh với nhau. Các thông tin đã thu nhận vào các phần khác nhau của não sẽ được nối kết và “bật ra” khi cần nhờ các acid amin này.

Chất béo thiết yếu (omega-3 và omega-6), những chất này rất dễ bị thiếu do cơ thể không tự tổng hợp được mà phải đưa từ thức ăn bên ngoài vào. Omega-3 có trong các loại cá béo như: cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá trích, cá mòi… Omega-6 có trong các loại hạt nhiều dầu như: hạt bí đỏ, hạt hướng dương, hạt mè… Thế nên, để trí não được hoạt động tốt thì các em nên ăn ít nhất là 3 lần cá trong tuần.

Phospholipid có nhiều trong lòng đỏ trứng và thịt nội tạng, giúp tạo myelin bao bọc dây thần kinh nên thúc đẩy sự truyền các tín hiệu một cách trơn tru trong não.

Vitamin và khoáng chất giúp các chất trên phát huy tác dụng. Đặc biệt là các vitamin nhóm B (có trong ngũ cốc thô và các loại rau), vitamin C (có trong rau và trái cây tươi), acid folic (có trong rau lá xanh đậm), ma-nhê (có trong rau xanh và các loại hạt), man-gan (có trong các loại hạt, trái cây) và kẽm (có trong hàu, hải sản, thịt cá và các loại hạt). Chất chống oxy hóa (vitamin E, vitamin C, beta-caroten...) giúp bảo vệ não chống lại sự tấn công của các gốc tự do.

Iốt và sắt là hai vi chất rất cần cho bộ não: thiếu iốt học sinh sẽ thụ động, dẫn đến trì trệ, kém sáng tạo, giảm tiếp thu. Để nhận đủ iốt cho cơ thể, nên sử dụng muối iốt hàng ngày trong ăn uống và chế biến thức ăn trong gia đình (nhưng không ăn mặn).

Cần ăn đầy đủ các thực phẩm giàu chất sắt, là chất cần thiết để tạo máu. Nếu thiếu chất sắt dễ bị thiếu máu dẫn đến tình trạng hay mệt mỏi, học kém tập trung và dễ buồn ngủ trong giờ học. Chất sắt có nhiều trong gan, thịt, cá, trứng hoặc rau xanh và các loại đậu. Chất sắt từ nguồn thức ăn động vật sẽ hấp thu tốt hơn từ nguồn thực vật. Trái cây tươi giàu vitamin C như cam, bưởi, táo, đu đủ sẽ giúp hấp thu tốt chất sắt.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP.HCM