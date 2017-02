​Một số cách giải say rượu bia hiệu quả

Những tham khảo dưới đây về cách chống say rượu và giải rượu phần nào đó giúp bạn có một cuộc vui trọn vẹn, không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ mà an toàn cho bạn và người thân.

Để hạn chế tình trạng bị say lúc nào chẳng hay, trước khi uống rượu, bạn nên chú ý một số điểm sau:

- Không uống rượu khi bụng đang đói

Khi bụng đang đói, cơ thể thiếu dinh dưỡng và háo nước, nếu uống rượu trong lúc này sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, trước khi uống rượu bia, hãy ăn một chút gì đó gọi là lót dạ. Tốt nhất là ăn một bát cơm với rau luộc để làm chậm mức hấp thu rượu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn một hộp sữa chua vì trong sữa chua có chứa rất nhiều chất keo thực vật có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ rượu, hơn nữa, hàm lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu say.

- Ăn một ít trái cây

Ăn một chút trái cây trước khi uống rượu cũng sẽ giúp tăng sức chịu đựng cho cơ thể bởi trong hoa quả chứa rất nhiều nước giúp giải rượu, đặc biệt chất keo trong hoa quả là chất có thể hấp thu rượu giúp dạ dày.

Có rất nhiều loại trái cây để lựa chọn nhưng với nhiều người chanh là loại trái cây được ưa chuộng nhất. Nếu không ăn được chanh, bạn có thể pha nước chanh uống trước khi uống rượu để làm giảm nguy cơ bị quá chén và say xỉn.

- Uống một muỗng canh dầu

Với nhiều người, việc uống một muỗng canh dầu trước khi uống rượu là kinh nghiệm được rỉ tai nhiều nhất. Thực tế, canh dầu sẽ tạo cho dạ dày một vỏ bọc để chống ngấm rượu nhanh hơn, vì thế làm chậm cơn say của bạn. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp bạn lâu say và có thể an toàn khi về nhà nhưng đặc biệt không nên lạm dụng vì nó khiến bạn không cảm giác và cảm nhận được cơ thể mình đang chứa quá nhiều rượu và điều này đặc biệt nguy hiểm tới sức khoẻ và sự an toàn của bạn.

Để hạn chế tình trạng bị say xỉn trong khi uống rượu, bạn nên chú ý một số điểm sau:

- Không nên uống chung rượu với các loại nước ngọt có ga

Rất nhiều cuộc nhậu người ta thích pha chế rượu với các loại đồ uống khác nhằm tăng thêm vị cho chén rượu. Tuy nhiên, bạn không nên uống các loại bia, champagne, rượu mạnh pha với soda hay các loại nước ngọt có ga khác, những đồ uống này sẽ làm bạn say nhanh hơn.

Đặc biệt, không nên uống rượu chung với nước ngọt, vì trong nước ngọt có ga làm cho chất cồn nhanh chóng lan toả khắp người và sinh ra một lượng lớn CO2, rất có hại cho dạ dày, ruột, gan, thận.

- Uống nhiều nước

Cách đơn giản nhất để giải bia, rượu là uống nhiều nước vì nước sẽ giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu. Có thể uống nước lọc hoặc các loại canh trong bữa ăn cũng sẽ giúp làm giảm cơn say nhanh chóng của bạn.

Không ai muốn bị say, tuy nhiên trong nhiều tình huống, bạn đã bị say và điều cần làm nhất lúc này là những biện pháp giải rượu. Hãy ghi nhớ và áp dụng những biện pháp dưới đây:

- Uống một cốc nước mía ép: Khi say rượu hãy uống một cốc nước mía ép. Nước mía ép sẽ có tác dụng giải rượu nhanh chóng.

- Uống nước gừng tươi: Ngay khi biết mình đã bị say, nếu không tự làm được hãy nhờ người thái một củ gừng tươi khoảng 60gr thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu.

- Ăn một bát cháo nóng nấu loãng: Nhiều người vẫn có kinh nghiệm cho người say rượu uống một bát nước cháo nóng nấu loãng cũng sẽ giúp cơn say tan biến nhanh chóng. Thực tế chất cồn trong rượu gặp nước cháo loãng sẽ bị ngưng tụ lại làm cơ thể không hấp thụ được chất cồn nữa.

- Uống nước cam pha mật ong: Nước cam và mật đều có đường fructose, một loại đường có khả năng giúp cơ thể tiêu hóa chất rượu nhanh hơn. Bởi vậy, nếu uống vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy tỉnh táo và đỡ khát nước. Đặc biệt trong cam có chứa axit giúp bạn giải rượu rất hiệu quả.

- Sắn dây: Lấy khoảng 25-50g sắn dây nấu nước uống, hoặc pha một cốc bột sắn dây với một chút nước chanh rồi cho người say uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng rất tốt cho gan.

- Cà chua: Cà chua cũng giải ngộ độc và say rượu. Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các chất nguyên tố cali, canxi, natri... Cách đơn giản, dễ làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín, sẽ kịp thời bổ sung cho cơ thể các nguyên tố nói trên.

Đây là một trong số những cách chống say rượu và giải rượu hữu hiệu, nhưng bạn đừng nên lạm dụng chúng và tốt hơn cả là nên kiểm soát và kiềm chế trong khi uống, lắng nghe cơ thể mình, hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa quá nhiều rượu vào bên trong cơ thể ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, sự an toàn và hình ảnh của bạn trong mắt mọi người.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông sức khỏe Trung ương