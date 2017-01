​“Chuyện yêu” khi bầu bí và ở cữ?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và một trong những nguyên nhân đó là do vợ chồng kiêng quan hệ tình dục suốt một thời gian dài khi vợ mang thai, sinh nở.

Do lo lắng việc quan hệ tình dục khi mang thai có thể ảnh hưởng đến thai nghén nên nhiều thai phụ bắt chồng kiêng cữ có khi đến cả năm trời, trong khi chỉ cần vài ngày, 1 tuần không được giải quyết nhu cầu sinh lý chính đáng ấy, nhiều người đàn ông đã không chịu nổi. Có trường hợp khi mang thai, vợ bắt chồng kiêng suốt cả thai kỳ, kiêng thêm 6 tháng sau đẻ, tổng cộng hơn 1 năm.

Thực ra nếu thực hiện nhẹ nhàng, với cường độ, tần suất hợp lý thì việc quan hệ tình dục khi mang thai không ảnh hưởng đến những thai kỳ bình thường, thậm chí còn có lợi nữa. Cần lưu ý trong 3 tháng đầu túi thai còn bám lỏng lẻo, chưa cấy sâu vào niêm mạc tử cung, mà trong tinh dịch có chứa chất nội tiết Prostaglandin, có thể làm co bóp tử cung, gây sảy thai, nhất là đối với những trường hợp có tiền sử sinh non hoặc sảy thai nhiều lần trước đó. Ngoài ra việc kích thích hoặc vê đầu vú (núm vú) của thai phụ cũng làm cơ thể phóng thích oxytocin nội sinh, là một nội tiết tố có tác dụng gây co bóp tử cung lúc chuyển dạ. Vì vậy trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nếu vợ chồng có quan hệ tình dục, cần chú ý động tác nhẹ nhàng, và không để tinh dịch xuất vào trong âm đạo. Những trường hợp dọa sảy, dọa sinh non cần tránh kích thích đầu vú, vì có thể làm tử cung co bóp dẫn đến việc tống xuất thai. Ngoài giai đoạn trên, việc giao hợp có thể thực hiện với tần suất theo nhu cầu của mỗi người, với điều kiện việc ấy không làm cho thai phụ cảm thấy mệt; thậm chí trong 2 - 3 tuần cuối.

Theo TS.BS. Phan Trung Hòa, Phó Trưởng Khoa sanh Bệnh viện Từ Dũ, việc giao hợp và xuất tinh vào trong âm đạo của thai phụ còn có lợi cho việc chuyển dạ sinh được thuận lợi. Vì nhờ prostaglandin trong tinh dịch và oxytocin nội sinh được tiết ra khi vê đầu vú sẽ giúp việc khởi phát chuyển dạ nhanh chóng hơn. Ngoài ra quan hệ tình dục trong thai kỳ còn giúp tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn, vợ chồng gắn bó với nhau hơn, và điều này giúp cả 2 vợ chồng có thể cùng đương đầu với những căng thẳng khi nuôi con sau này. Tuy nhiên, cần lưu ý những trường hợp nên kiêng hoặc hạn chế giao hợp, hoặc cần trao đổi với bác sĩ theo dõi thai kỳ của bạn, gồm:

- Có tiền sử sảy thai hoặc sinh non ở lần mang thai trước.

- Có xuất huyết âm đạo không rõ nguyên nhân.

- Có dấu hiệu dọa sảy thai hoặc dọa sinh non.

- Có vấn đề ở cổ tử cung như hở eo tử cung, viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung,...

- Một hoặc 2 người có bệnh hoặc đang điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trường hợp này có thể dùng bao cao su đúng cách khi giao hợp.

- Có nhau tiền đạo: không nên quan hệ tình dục ở 3 tháng cuối thai kỳ vì có thể làm xuất huyết, thậm chí băng huyết ồ ạt.

- Nếu thai phụ thấy đau bụng hoặc ra huyết sau giao hợp thì phải ngưng lại và gặp bác sĩ để được tư vấn.

Sau khi sinh, vợ chồng nên kiêng giao hợp vì cơ quan sinh dục người phụ nữ chưa co hồi hoàn toàn để trở về trạng thái ban đầu như lúc chưa mang thai. Lúc này có sự thông thương giữa tử cung, cổ tử cung với bên ngoài, nếu quan hệ tình dục rất dễ gây nhiễm khuẩn ngược từ ngoài vào. Quan hệ tình dục sau sinh tốt nhất là khi vết mổ hoặc vết may tầng sinh môn đã lành (trung bình khoảng 4-6 tuần). Trong thời gian này, vai trò của người chồng cũng rất quan trọng trong việc giúp vợ cảm thấy thoải mái, lấy lại ham muốn trong “chuyện yêu”. Nếu có vết may tầng sinh môn, người chồng cần nhẹ nhàng, từ từ như trong đêm tân hôn để tránh đau cho vợ. Lưu ý việc ngừa thai phải được thực hiện trước khi có quan hệ tình dục. Nếu vết thương ở tầng sinh môn bị đau, người vợ hãy chia sẻ trực tiếp với chồng và nên gặp bác sĩ để được giúp đỡ, không nên âm thầm chịu đựng, hoặc xa lánh chồng trong khoảng thời gian quá dài.

Tóm lại, quan hệ tình dục khi mang thai ngoài mục đích giải quyết một nhu cầu sinh lý bình thường của cả vợ chồng, nó còn có lợi cho sức khỏe tâm lý của người vợ, nó giúp cho tình cảm vợ chồng càng mặn nồng hơn, giúp người chồng quan tâm đến vợ hơn, và có trách nhiệm hơn với đứa con đang dần lớn lên trong bụng mẹ. Ngay cả khi bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trong thai kỳ, hoặc trong thời gian hậu sản, vợ chồng vẫn có thể âu yếm, thủ dâm cho nhau để duy trì sự gắn bó, quan tâm lẫn nhau. Sau khi sinh nên nhớ áp dụng một biện pháp tránh thai hiệu quả trước khi thực hiện quan hệ tình dục. Nếu có bất cứ vấn đề gì khi giao hợp, nên gặp ngay bác sĩ để được tư vấn và điều trị nếu cần.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP.HCM