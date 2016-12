Bệnh do ăn uống là bệnh do ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm, bệnh có thể mãn tính hoặc cấp tính, hoặc vừa cấp tính vừa mãn tính. Bệnh do ăn uống rất khó thống kê, ở Việt Nam chưa có một con số thống kê chính xác.