​Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe trái tim

Đáng tiếc là nhiều người lại chủ quan với các triệu chứng “đỏng đảnh thoáng qua” của trái tim nên khi đi khám thì bệnh đã nặng. Điều này làm quá trình điều trị trở nên khó khăn và không đạt hiệu quả mong muốn. Do đó, mỗi người hãy tự biết lắng nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim mình và để ý đến các dấu hiệu dưới đây để kịp thời đi khám.

Mệt mỏi hoặc đau tức ngực

Nếu luôn cảm thấy mệt mỏi dù không làm gì nặng nhọc, thậm chí vừa ngủ dậy cũng cảm thấy mệt mỏi thì đã đến lúc bạn cần đi khám vì có thể trái tim đang có vấn đề.

Đôi khi sự mệt mỏi không thường xuyên diễn ra nhưng thay vào đó là cảm giác đau tức vùng ngực, nặng trong ngực. Cảm giác đau thắt ngực ở khu vực dưới xương ức, phía trước, cơn đau thường kéo dài 10 phút và thường xuyên lặp lại. Khi bị đau ngực, người bệnh cần nghỉ ngơi tuyệt đối và khẩn trương đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim.

Khó thở

Khó thở, nhất là cảm giác khó thở khi nằm xuống là một dấu hiệu cho thấy tim đang bơm máu không hiệu quả. Máu được thu thập trong các tĩnh mạch và có thể rò rỉ vào trong phổi gây khó thở và mệt mỏi. Ở người mắc bệnh tim thường xuất hiện triệu chứng khó thở kể cả khi phải gắng sức hoặc không.

Phù tay, chân

Khi cơ thể có dấu hiệu tích nước, chân tay to ra thường xuyên hoặc to ra vào những thời điểm nhất định trong ngày. Hoặc khi ngủ dậy mặt bị căng phù, mí mắt nặng… thì có thể bạn đã bị suy tim. Nguyên nhân của suy tim là do lượng máu ra khỏi tim chậm, máu trở về tim qua tĩnh mạch bị ứ lại, khiến dịch tích tụ tại các mô. Thận không thể đào thải muối và nước cũng gây giữ nước trong các mô làm bệnh nhân bị phù.

Hoa mắt, chóng mặt

Nếu cảm thấy chóng mặt mà không có lý do nào thì nên đi kiểm tra tim mạch. Có thể tim của bạn đang hoạt động không tốt và cần trợ giúp.

Cảm giác chán ăn

Cảm giác chán ăn và khó tiêu có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có tim mạch. Các chuyên gia cho rằng, khi tim không bơm đủ máu, dạ dày và hệ tiêu hóa không thể hoạt động hiệu quả gây ra cảm giác khó tiêu, chán ăn. Nếu có thêm triệu chứng mệt mỏi đến mức không muốn ăn, người bệnh cần được đi khám chuyên khoa tim mạch sớm nhất.

Rối loạn nhịp tim

Nếu một lúc nào đó trong trạng thái cơ thể bình thường (không đang hưng phấn, xúc động mạnh…) mà cảm thấy nhịp tim đập nhanh, dồn dập thì có thể van tim của bạn đã có vấn đề. Dù tình trạng này chỉ xuất hiện thoảng qua nhưng cũng cần phải đi khám sớm để phát hiện ra những bất ổn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến tim đập nhanh là để bù đắp cho khả năng suy giảm chức năng bơm máu. Do đó, các biểu hiện như hồi hộp bất thường, nghe rõ tim đập như đánh trống ngực đều cần được người bệnh lưu tâm.

Đổ nhiều mồ hôi

Nếu bị đổ nhiều mồ hôi hơn so với bình thường là dấu hiệu cảnh báo trái tim đang bị mệt mỏi, cơ thể cần phải nghỉ ngơi để trái tim được nghỉ theo.

Ho dai dẳng hoặc khò khè

Nhiều người bị ho dai dẳng, ho khò khè thường nhầm với bệnh phổi như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tuy nhiên, người bị suy tim sung huyết cũng có thể có các triệu chứng trên. Suy tim sung huyết là khi chức năng bơm máu của tim không đủ cung cấp cho cơ thể, máu bị ứ lại, gọi là ứ dịch. Nếu là ho do bệnh tim thì thường là ho khan hoặc có thể có đờm trắng hoặc chất nhầy đặc.

Đi tiểu đêm

Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm là một dấu hiệu quan trọng của suy tim. Điều này xảy ra do sự chuyển dịch lượng nước tích tụ trong cơ thể gây phù ở nhiều bộ phận đến thận thông qua các mạch máu.

Lo lắng

Biểu hiện thở nhanh, nhịp tim bất thường và lòng bàn tay đổ mồ hôi là dấu hiệu của bệnh suy tim nhưng nhiều người thường nhầm lẫn chúng với các dấu hiệu của sự lo lắng hay căng thẳng.

Do đó, cảm giác trên xuất hiện mà không rõ nguyên nhân thì không nên cho rằng đó là dấu hiệu lo lắng mà cần nghĩ đến trái tim đã có vấn đề về sức khỏe.

Ngủ ngáy

Bỗng nhiên ngủ ngáy quá mức cũng có thể là dấu hiệu trái tim đang không khỏe, vì ngáy là biểu hiện của tình trạng khó thở. Dấu hiệu này thường rất hay bị bỏ qua vì cho rằng giữa ngủ ngáy và bệnh tim không có mối tương quan nào.

Bất tỉnh

Đột nhiên bất tỉnh khi đang làm việc có thể là dấu hiệu của bệnh tim mà không phải là bệnh stress quá mức hay hạ đường huyết như nhiều người vẫn tưởng. Do đó, khi bị ngất không rõ nguyên nhân, bạn nên tiến hành kiểm tra sức khỏe trái tim.

Thị lực mắt giảm sút

Không nhìn được xa, thị lực mắt giảm cũng là một dấu hiệu dễ bị bỏ qua trong bệnh tim mạch.

Đột nhiên tăng cân

Đây là dấu hiệu cuối cùng nhưng không phải hiếm gặp đối với những người có khả năng bị bệnh tim. Nếu đột nhiên tăng cân, bạn nên tìm tới các cơ sở y tế để khám và chẩn đoán bệnh kịp thời.

