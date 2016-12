​Chăm sóc giấc ngủ cho bé

Nếu bé ngủ đủ số tiếng qui định mỗi ngày tức là con hoàn toàn khỏe mạnh và có điều kiện phát triển chiều cao tốt.

Trẻ dưới 1 tuồi cần ngủ bao nhiêu là đủ

Trong tháng đầu, trẻ ngủ nhiều 18-20 giờ/ 24 giờ. Từ tháng 2, thời gian trẻ ngủ giảm dần đến sau 6 tháng. Trẻ ngủ trung bình 12-14 giờ/24 giờ.

Môi trường ngủ “tốt” cho trẻ

Có nhiều mẹ (lần đầu làm mẹ) lo lắng không biết có nên cho trẻ ngủ phòng máy lạnh hay không? Hay ngủ phòng máy lạnh có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ hay không?

Trẻ sơ sinh ngủ tốt nhất ở nhiệt độ phòng 26 - 27 độ C là phù hợp. Ở nhiệt độ này, trẻ sẽ không bị mất nước do nóng hoặc bị lạnh. Nhiệt độ 26 - 27 độ C phù hợp cho các quá trình chuyển hóa của cơ thể trẻ. Do vậy, trẻ ngủ phòng có máy điều hòa nhiệt độ vẫn tốt, nếu chúng ta điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp.

Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ

Nên tập trẻ nhỏ ngủ theo giờ từ lúc 2 tháng tuổi. Ngủ theo giờ nhất định giúp cho việc chăm sóc trẻ dễ hơn, như sắp xếp giờ ăn và ngủ chủ động.

Để trẻ có giấc ngủ sâu và không hại đến sức khỏe của trẻ, nên cho trẻ ngủ trong không gian yên tĩnh, nếu có hát ru hoặc nhạc êm dịu càng tốt.

Đối với ánh sáng có thể giảm bớt, vì không gian tối sẽ tạo cảm giác buồn ngủ và tập dần trẻ quen với bóng tối khi ngủ.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP.HCM