​Thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm

Khi bước vào tuổi trung niên, mái tóc sẽ dần chuyển sang màu xám hoặc trắng. Đó là do các nang tóc ngừng sản xuất melanin, sắc tố tạo nên màu tóc.

Tóc bạc ở độ tuổi trung niên là cơ chế sinh học bình thường. Thông thường, người da trắng có dấu hiệu bạc tóc ở giữa tuổi 30, người châu Á ở cuối tuổi 30 và người gốc Phi ở giữa độ tuổi 40. Đến thời điểm 50 tuổi, một nửa trong số chúng ta có mái tóc muối tiêu. Tuy nhiên, ở một số người có hiện tượng tóc bạc sớm. Tóc bạc sớm không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt của cá nhân nhưng có thể gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý.

Tóc bạc sớm do đâu?

Cho đến nay, các nhà khoa học không biết chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng tóc bạc sớm. Nhưng họ đã xác định được rối loạn gene đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, có thể kể ra khá nhiều yếu tố như mất cân bằng nội tiết tố, thiếu một số vitamin và khoáng chất, có vấn đề về tuyến yên và tuyến giáp, thiếu máu, dùng thuốc nhuộm, hóa trị và xạ trị, căng thẳng, stress kéo dài…

Tình trạng tóc bạc sớm ngày càng phổ biến đã được các chuyên gia lý giải do hai nguyên nhân chính là dinh dưỡng chưa hợp lý và có vấn đề về đời sống tinh thần. Chế độ ăn uống hàng ngày nếu thiếu một số chất như vitamin B, sắt, đồng, kẽm và iốt sẽ góp phần khiến tóc bạc sớm.

Nhiều trường hợp bạc tóc ở người còn trẻ là do thiếu kẽm (Zn). Khoáng tố vi lượng này hao hụt rất nhanh do stress, thức khuya, chế độ dinh dưỡng đơn điệu với thực phẩm công nghệ, hoặc lạm dụng thuốc có chất sắt. Căng thẳng, stress cũng tạo ra áp lực bất thường cho da đầu, cản trở việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho tóc. Bạc tóc cũng có thể xảy ra ở sản phụ sau khi sinh nở do rối loạn nội tiết tố. Đối với phái mạnh, một số nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá có liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm.

Ngăn ngừa tóc bạc sớm bằng thực phẩm

Nếu tóc bạc sớm có nguyên nhân từ gene thì không có cách nào ngăn chặn. Với các nguyên nhân còn lại, có thể ngăn chặn và phòng ngừa bằng các giải pháp liên quan đến chế độ ăn uống lành mạnh, vệ sinh tóc, da đầu đúng cách và tạo dựng cuộc sống khỏe mạnh, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, hạn chế tối đa stress và không thuốc lá. Trong tự nhiên có rất nhiều loại thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tóc bạc, như:

- Lá rau dền: Rau dền là một loại thực phẩm khắc phục có hiệu quả cho các rối loạn về tóc. Nước ép từ lá rau dền giúp tóc giữ lại màu đen, nhanh dài, mềm mượt và ngăn không cho lão hóa sớm. Bằng cách rửa sạch lá rau dền, sau đó giã thật nhuyễn, ép lấy nước và thoa đều lên tóc từ gốc đến ngọn, ủ trong khoảng 10 - 15 phút sau đó gội sạch. Tinh chất từ loại nước ép này giúp giữ lại sắc tố cho tóc, đồng thời giúp tóc khỏe mạnh và mềm mại.

- Lá cà ri: Lá cà ri có bán ở các tiệm thuốc Đông y, hoặc ngoài chợ. Các gốc tự do của lá cà ri được xem là có lợi trong việc ngăn ngừa tóc bạc sớm, có tác dụng cung cấp sức sống và sự khỏe mạnh cho chân tóc. Lá cà ri được đun sôi trong dầu dừa tạo thành một loại thuốc bổ tuyệt vời dành cho tóc, dùng hỗn hợp này để gội đầu sẽ giúp kích thích tăng trưởng tóc và sắc tố đen. Cũng có thể xay nhuyễn lá cà ri rồi bôi lên tóc, hoặc trộn với sữa gầy thành hỗn hợp để thoa lên tóc cũng cho kết quả tương tự.

- Dầu dừa và chanh: Trộn dầu dừa và một chút chanh sau đó đun nóng thành một hỗn hợp. Dùng hỗn hợp này để massage đầu trước khi gội khoảng từ 15- 30 phút. Tinh chất của hỗn hợp rất có lợi cho việc hạn chế tóc bạc và còn giúp tóc bóng khỏe, nhanh dài hơn. Cũng có thể chỉ cần dùng nguyên dầu dừa để massage da đầu và ủ trong khoảng 30 trước khi gội. Nhiều người đã áp dụng thành công cách này, giữ được mái tóc đen mượt đến độ tuổi 60.

- Quả bơ: Bơ là loại quả có nhiều chất chống ô xy hóa. Ăn quả bơ thường xuyên có thể giúp bạn ngăn chặn lão hóa tóc. Bên cạnh đó, bạn dùng bơ xay massage chân tóc rồi gội lại, thực hiện ít nhất hai lần một tuần.

- Quả chùm ruột: Sử dụng quả chùm ruột là một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị tóc bạc sớm. Lấy quả chùm ruột cắt thành miếng, sấy khô và để trong bóng râm. Cho chùm ruột vào trong dầu dừa, đun sôi để nguội cho vào lọ dùng dần. Hỗn hợp thu được rất hữu ích đối với tóc bạc sớm. Có thể dùng những miếng chùm ruột khô ngâm với nước qua 1 đêm rồi dùng nó để gội đầu, có tác dụng dưỡng tóc. Hoặc có thể dùng nước cốt chùm ruột, một thìa cà phê dầu hạnh nhân, nước cốt chanh nửa quả. Dùng hỗn hợp này xoa bóp lên tóc mỗi tối trước khi ngủ và gội sạch vào sáng hôm sau.

- Nhân sâm: Trong nhân sâm có khoáng chất, dinh dưỡng cần thiết bồi bổ cơ thể và sắc đẹp. Đây là vị thuốc quý làm đẹp cho tóc nhanh chóng. Nhân sâm điều tiết được sự lão hóa. Uống nhân sâm kích thích tuần hoàn máu, giúp cung cấp máu đầy đủ cho các huyệt ở đỉnh đầu, da dầu, làm tóc đen mượt, tóc khỏe và phòng chống được rụng tóc, hói đầu.

- Khoai tây: Trong củ khoai tây có chứa rất nhiều chất xơ hòa tan như: kali, sắt, kẽm, phốt pho và vitamin C. Khoai tây giúp loại bỏ hiện tượng tóc bạc một cách tự nhiên. Chỉ cần đun sôi vỏ khoai tây trong nước khoảng 30 phút để nguội và sử dụng làm nước gội đầu, mái tóc sẽ dần đen hơn.

- Lá cây ngô đồng: Lá cây ngô đồng rửa sạch rồi giã nát, sau đó dùng vải xô vắt lấy nước cốt. Dùng nước cây ngô đồng bôi lên chân tóc 1 - 2 lần mỗi ngày và kiên trì trong nhiều ngày sẽ thấy tác dụng rất tốt.

- Lá dâu: Ngoài công dụng làm mượt tóc, lá dâu có tác dụng chữa tóc bạc sớm. Lá dâu đem luộc kỹ lấy nước, cho dầu vừng vào trộn đều thành một loại dầu chải tóc. Mỗi ngày dùng loại dầu này để chải tóc, làm thường xuyên sẽ có tác dụng giúp tóc đen trở lại

- Hạt đậu đen: Cho đậu đen và giấm vào bát đem hấp cách thủy đến khi đậu nhừ, lọc lấy nước, bỏ bã. Dùng nước đậu đen bôi lên tóc và chân tóc ngày 2 lần, sau đó thì gội đầu bằng nước sạch. Làm liên tục một thời gian tóc sẽ chuyển màu đen.

Ngoài cách tác động từ bên ngoài thì môt chế độ ăn cân bằng sẽ giúp đẩy lùi tóc bạc sớm từ bên trong cơ thể. Bữa ăn hàng ngày cần cung cấp đủ các khoáng chất thiết yếu như sắt, đồng, kẽm, vitamin B… Đây là những chất rất cần thiết cho mái tóc trẻ trung, bóng mượt.

Nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày sữa chua và các loại trái cây tươi như nho, bơ, các rau quả như cà rốt, cà chua, khoai lang, cải bó xôi... để tăng cường chất chống ô xy hóa, chống lại sự lão hóa của cơ thể và mái tóc.

Cũng nên bảo vệ tóc bằng cách sử dụng sản phẩm hợp với tình trạng da đầu và tóc. Tùy theo chất tóc và da đầu thuộc dạng khô, hỗn hợp hay dầu để chọn lựa sản phẩm dầu gội, dầu xả phù hợp. Đội mũ khi trời nắng hoặc quá lạnh là một cách hạn chế cho tóc khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân môi trường.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông sức khỏe Trung ương