Tìm ra 'bao cao su phân tử'

Chất hóa học có trong rễ cây bồ công anh và cây dây thiên lôi có công dụng giúp tránh thai - Ảnh: Getty

Từ lâu, chất hóa học có trong rễ cây bồ công anh và cây dây thiên lôi đã được sử dụng trong các loại thuốc. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại California vừa tìm ra thêm công dụng giúp tránh thai của các chất này.

Một chuyên gia nghiên cứu tinh trùng tại Anh cho biết phát hiện này có thể dẫn đến những cách tiếp cận mới mẻ hơn trong ngừa thai ở nam giới.

Trong các thí nghiệm, loại chất hóa học có tên pristimerin và lupeol ngăn quá trình thụ thai bằng cách không cho tinh trùng tiến đến hoặc xâm nhập vào trứng. Chúng ngăn chặn hoạt động của progesterone - yếu tố cho phép tinh trùng có thể bơi được - chứ không hủy hoại tinh trùng.

Trong báo cáo đăng trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu so sánh chất này như một loại “bao cao su phân tử”.

“Tinh trùng không bị giết chết. Các chất này không độc hại đối với tinh trùng. Tuy nhiên, chúng không có đủ sức mạnh để bơi nữa vì toàn bộ quá trình này đã bị ngừng trệ”, Polina Lishko, phó giáo sư về sinh học phân tử và tế bào tại Đại học California, nói.

Lupeol được tìm thấy trong một số loại cây như xoài, rễ cây bồ công anh và nha đam, còn pristimerin có trong cây dây thiên lôi và được sử dụng trong các phương thuốc truyền thống của người Hoa.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy các chất này hoạt động ở liều rất thấp và cũng không có tác dụng phụ như những loại thuốc ngừa thai bằng liệu pháp hormone khác.

Họ kết luận rằng các hợp chất này có thể được sử dụng như biện pháp ngừa thai khẩn cấp, dùng trước hoặc sau khi giao hợp, hoặc như biện pháp tránh thai lâu dài thông qua miếng dán da hay vòng đặt âm đạo.

Giáo sư Lishko và các cộng sự đang tiến hành kiểm tra các chất này có tác dụng ra sao ở các động vật linh trưởng, loài có tinh trùng hoạt động tương tự như ở người.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tìm kiếm nguồn cung cấp các loại chất này với mức giá thấp, bởi việc chiết xuất từ cây rất tốn kém và cũng không dễ tìm được số lượng lớn.

Theo Allan Pacey, giáo sư về nam khoa tại trường Đại học Sheffield, việc tìm ra phương pháp ngừa thai không sử dụng liệu pháp hormone dành cho nam giới là điều cần thiết. Trong tương lai, chất này thậm chí có thể được sử dụng để chế thuốc ngừa thai dành cho nam.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nhóm nghiên cứu cần thực hiện các thử nghiệm lâm sàng để thấy rõ khả năng hoạt động của pristimerin và lupeol trên người dùng, và việc này có thể tốn mất vài năm trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

BÌNH MINH