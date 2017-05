Lan tỏa những bước chân khỏe mạnh

Mong muốn có nhiều chương trình như thế Cuộc vận động của báo Tuổi Trẻ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên. Tham gia chương trình 10.000 bước chân, nhiều bạn sinh viên bày tỏ mong muốn, gửi gắm với chương trình. * Bạn VÕ VIẾT TIẾN (SV khoa dược Trường ĐH Tôn Đức Thắng): Tìm kiếm thông tin về dinh dưỡng, vận động hợp lý Mình nghĩ rằng chương trình “10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống” không chỉ nâng cao nhận thức cho mọi người - đặc biệt là giới trẻ - về tầm quan trọng của vận động và dinh dưỡng mà còn tạo nên sức hút lớn đối với các bạn ấy. Đây là hoạt động thú vị tăng cường thể lực, các cơ hội giao lưu, gắn kết mọi người trong cộng đồng. Tôi thường xuyên tham gia chơi các môn thể thao, nhưng tự nhận thấy do chưa có chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý nên nhiều khi lại thành có hại cho sức khỏe. Mong rằng sau khi tham gia chương trình này, tôi sẽ tìm được câu trả lời cho những điều mình đang tìm kiếm về sức khỏe, dinh dưỡng. Hơn thế nữa, tôi mong rằng chương trình sẽ tạo nên một sân chơi bổ ích, lý thú cho các bạn trẻ trên thành phố. * Bạn NGUYỄN BÌNH AN (SV khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Tôn Đức Thắng): Cần nhiều chương trình như vậy nữa Tôi rất ủng hộ chương trình “10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống” vì đây là hoạt động tốt cho sức khỏe. Theo tôi, đa số sinh viên, kể cả bản thân tôi, dành thời gian cho việc tập luyện thường xuyên là rất ít. Do đó, tôi nghĩ cần tổ chức các chương trình như vậy nhiều hơn, thường xuyên hơn, đồng thời đi kèm các buổi hướng dẫn và chỉ ra vì sao việc vận động quan trọng như vậy cho người trẻ hiểu. * Bạn ÂU THỊ QUỲNH NHƯ (SV khoa kế toán kiểm toán - tài chính ngân hàng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng): Phù hợp với giới trẻ Tôi nghĩ do môi trường học tập căng thẳng nên việc đi bộ là một trong những hình thức giúp sinh viên chúng tôi giải phóng năng lượng sau những ngày mệt mỏi. Theo tôi, chương trình “10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống” rất phù hợp cho các bạn trẻ, đặc biệt là những sinh viên như chúng tôi. Bản thân tôi không giỏi thể thao lắm nhưng cũng tham gia các hoạt động do trường và các tổ chức xã hội phát động. Ngoài ra, tôi cũng tập thêm các bài thể dục cơ bản, yoga, chơi cầu lông và đang cố gắng tập bơi. NGỌC BIỂN ghi