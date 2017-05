Hình xăm càng đẹp, xóa càng khó phai 

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu xóa xăm cho một bệnh nhân - Ảnh: Hoài Thu

Thích là xăm

Năm 15 tuổi, T.T.Đ. (ở Bình Phước) theo bạn đi xăm nguyên hình một con hổ to vào cánh tay trái. Mẹ Đ. là nhà giáo nên bà đã bị sốc khi thấy con đi xăm như vậy. Bà khuyên cháu đi xóa xăm nhưng cháu lấy lý do này, lý do khác để trì hoãn việc đi xóa xăm…

Có đủ thứ lý do để muốn xăm và xóa xăm

Hiện Đ. 21 tuổi, đã gia nhập quân ngũ và muốn được xóa hình xăm. Mẹ Đ. nghe vậy rất mừng và liền đưa con lên TP.HCM để xóa xăm.

Tại một cơ sở thẩm mỹ ở Q.Tân Bình, hai mẹ con được tư vấn để xóa được xăm hình con hổ trên cánh tay Đ. sẽ phải thực hiện từ 3 - 8 lần, chi phí mỗi lần là 5,5 triệu đồng.

Ngoài cách này, cơ sở còn có dịch vụ “xóa xăm trọn gói” (xóa xăm cho đến khi nào hết hình xăm) giá 35 triệu đồng.

Hai mẹ con Đ. đã chọn cách xóa xăm từng đợt. Sau lần xóa đầu tiên, hình xăm không nhạt đi mà còn rõ hơn. Cơ sở giải thích là do xóa xăm lần đầu, hình rút mực nên mực sẽ đậm hơn. Cơ sở này hẹn Đ. tháng sau quay lại xóa lần 2.

Đ. kể xóa xăm rất đau. Lúc trước khi theo bạn xăm hình, Đ. không biết rằng quá trình xóa xăm “gian nan” đến vậy.

Bác sĩ CK1 Đoàn Văn Lợi Em, khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP, cho biết đa số bệnh nhân đến xóa xăm là những người trẻ tuổi.

Các em đi xăm vì nhiều lý do như chạy theo mốt, thích có hình xăm trên người, muốn xăm hình để chứng tỏ bản thân, trở thành thành viên trong một nhóm nào đó, hoặc có thể thấy quá yêu ai đó nên muốn xăm tên, hình của người ấy lên người…

Và sau này các em cũng đến xóa xăm với những lý do như hết thích xăm, khi không còn trong nhóm nữa, khi thấy không còn yêu nhau nữa, muốn thi vào các ngành công an, quân đội, hoặc khó xin việc…

Càng đẹp càng gian nan

Theo bác sĩ Lợi Em, quá trình xóa xăm nhiều lần hay ít lần, xóa hết hay chỉ xóa được mờ đi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mực xăm, màu xăm, kỹ thuật xăm, cơ địa của người xăm.

Mực xăm càng tốt, hình xăm có nhiều màu, đặc biệt hình xăm có màu trắng, màu vàng sẽ rất khó xóa.

Kỹ thuật xăm càng hiện đại (như xăm hình nổi trên bề mặt da, xăm chống lấp nhiều màu) cũng xóa rất khó.

Người xăm có cơ địa sẹo lồi xóa xăm sẽ khó hơn những người không có cơ địa sẹo lồi.

Những trường hợp đơn giản cũng phải sau 3-5 lần xóa xăm mới xóa được, còn những trường hợp khó thì phải xóa hơn 10 lần, mỗi lần xóa xăm cách nhau khoảng 6 tuần.

Chi phí cho mỗi lần xóa xăm tại Bệnh viện Da liễu tính theo kích thước hình xăm, trung bình 2-4 triệu đồng.

Khi xăm, nhiều người có xu hướng tìm những chỗ xăm đẹp nhưng xăm càng đẹp thì xóa càng khó.

Nhiều bậc cha mẹ khi phát hiện thấy con xăm hình đã đưa con đến bác sĩ với yêu cầu “bác sĩ làm sao xóa sạch hình liền trên người con tôi”. Tuy nhiên, không phải hình xăm nào cũng có thể xóa sạch được. Có những hình xăm, các bác sĩ chỉ có thể giúp làm mờ đi được 80 - 90%.

Và những trường hợp mới xăm, mực xăm chưa ổn định bắt buộc phải đợi đến 3 tháng sau bác sĩ mới tiến hành xóa xăm được.

Bác sĩ Lợi Em khuyên những bạn trẻ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm, không nên thấy bạn bè rủ thì đi theo vì theo thời gian sở thích và hoàn cảnh sẽ thay đổi khi đó hình xăm sẽ là một trở ngại khi xin việc hoặc mối quan hệ với người thân.

Đi xăm còn có nguy cơ bị nhiễm các bệnh lý như HIV, siêu vi B. Với những người có cơ địa sẹo lồi khi xăm sẽ có nguy cơ bị sẹo lồi.

Chính vì vậy nếu thích một hình xăm nào đó có thể thử với các phương pháp như vẽ Henna, hình xăm dán…

THÙY DƯƠNG