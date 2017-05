Cho ngưng tim để cứu thai phụ bị vỡ động mạch chủ

Bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: TD

Trước đó, ngày 24-7, chị D. được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy hô hấp nặng phải thở nội khí quản. Một tuần trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, ho khan nhiều.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua kết quả CT-Scan các bác sĩ phát hiện người bệnh bị bóc tách động mạch chủ ngực đoạn quai vỡ (túi phình khoảng 6cm, tụ máu xung quanh). Nguy cơ xuất huyết ồ ạt có thể xảy ra, khi đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã chủ động hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện phụ sản Hùng Vương và thống nhất chỉ định mổ hở.

Ê kíp phẫu thuật đã gây mê, hạ thân nhiệt người bệnh xuống còn 25oC, sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Tim của thai phụ được tạm ngưng hoạt động.

Sau 8 giờ trên bàn mổ, thai phụ đã được thay thành công đoạn quai động mạch chủ ngực bằng mạch máu nhân tạo.

Bác sĩ Nguyễn Thái An, trưởng Khoa Hồi sức phẫu thuật tim - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau gần hai tuần hồi sức hậu phẫu, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều ổn định.

Theo bác sĩ Thái An, bóc tách động mạch chủ trên người bệnh bình thường đã nguy hiểm, những thai phụ không may mắc phải bệnh lý này càng nguy hiểm hơn. Do đó, trước khi có ý định sinh con, phụ nữ cần đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện những yếu tố nguy cơ, điều trị trước thai kỳ.

THÙY DƯƠNG