9 mẹo tránh nôn ói khi đi chơi xa

Có thể đọc thầm dãy số để chống say khi đi tàu xe, máy bay - Ảnh: T.T.D. Đọc nhẩm liên tục một dãy số Tránh xa mùi thuốc lá, mùi nước hoa hay các chất tạo mùi khó chịu trên xe. Khói thuốc lá sẽ khiến dễ say xe hơn vì thế nên đề nghị những người ngồi chung xe không hút thuốc lá. Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có gas, một số chất kích thích đầy hơi như đồ nếp, đậu tương, lạc… những thực phẩm giàu chất béo, những thực phẩm nặng mùi vì chúng sẽ khiến dễ bị ghê cổ và buồn nôn. Không đọc sách truyện khi đang trên xe, nhất là đối với trẻ em để tránh bị say, nôn. Thần kinh căng thẳng cũng dễ gây nôn ói, trước ngày đi chơi cần thư giãn, tránh mệt mỏi. Dùng phương pháp tự nhiên như vỏ cam quýt vì tinh dầu cùng hương thơm dìu dịu từ vỏ quýt sẽ giúp đỡ say và cảm thấy dễ chịu hơn. Trước khi lên xe, có thể uống một ly nước ấm có pha tí xíu giấm. Cũng có thể cắt một lát gừng tươi cầm trên tay, lúc ngồi trên ôtô, hãy đặt ở dưới lỗ mũi để cho mùi gừng hăng và cay bay vào trong mũi. Cũng có thể cắt một miếng gừng, lấy băng dính dán vào rốn. Mẹo nhẩm đọc một nhóm số 720.640. Đọc liên tục: “bảy hai không sáu bốn không bảy hai không sáu bốn không…”. Chỉ đọc thầm trong trí, không đọc lớn ra ngoài để tránh tán khí. Đọc với nhịp độ vừa phải, không nhanh không chậm, sao cho tâm ghi nhận rõ từng số một. Theo liệu pháp tượng số bát quái, dãy số 720.640 này có tác dụng điều tiết, làm cân bằng giữa trên và dưới, giữa âm và dương theo hướng ổn định dương khí hậu thiên ở trung tiêu, chơn hỏa về mệnh môn, nên có thể xem là biện pháp dưỡng sinh không sợ gây ra những phản ứng phụ. BS HOÀNG XUÂN ĐẠI