​Chuyển công tác y tá trực vụ bé trai 4 tuổi tử vong

TTO - Cho rằng các bác sĩ, y tá Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tắc trách làm con mình tử vong, gia đình bé N.P.T. (4 tuổi, quê xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) đã gửi đơn khiếu nại bệnh viện này.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 25-4, ông Phan Văn Tư, giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - xác nhận phía bệnh viện đã điều chuyển y tá Trần Khánh Hải từ khoa bệnh nhiệt đới đến công tác tại nhà giặt của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn sau khi hội đồng chuyên môn họp liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi tử vong ở bệnh viện này.

Trong công văn Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trả lời gia đình bé N.P.T. (4 tuổi, quê xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) cho biết trường hợp của bệnh nhi đã diễn biến quá nhanh, chủ yếu ban đầu là sốt cao co giật nhưng không kiểm soát được, sốt ngày càng cao và nhanh chóng hôn mê, rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng và tử vong sau 15 giờ nhập viện.

Về trách nhiệm của ca trực, ca trực chưa tiên lượng được bệnh nhân diễn biến nặng, nên ngay từ đầu chưa quyết liệt trong xử trí mặc dù đã đón tiếp, chăm sóc người bệnh kịp thời. Điều dưỡng chưa đánh giá được tình trạng bệnh để phát hiện những dấu hiệu nặng để tư vấn và xử lý phù hợp.

Y tá Trần Khánh Hải hiểu biết chuyên môn về chăm sóc người bệnh chưa đầy đủ. Trong đêm trực, thái độ của y tá Hải có lúc chưa đúng mực với người nhà bệnh nhân, giải thích chưa rõ ràng, lớn tiếng gắt gỏng và thiếu chia sẻ với người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện cũng khẳng định đã thực hiện y lệnh tiêm hai loại thuốc là đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế, không có sự nhầm lẫn.

Hội đồng chuyên môn và hội đồng kỷ luật bệnh viện đã yêu cầu tất cả các bác sĩ, điều dưỡng có liên quan ca trực phải nghiêm túc xem xét trình độ chuyên môn, tinh thần thái độ để rút kinh nghiệm sâu sắc với bản thân.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 14-4, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (mẹ bé N.P.T.) đưa con tới nhập viện Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao, co giật, mạch nhanh...

Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé T. sốt cao co giật, theo dõi hội chứng não cấp, được xử trí hạ sốt, cho uống thuốc an thần chống co giật.

Tuy nhiên, sau khi xử lý, tình hình bệnh của bé T. vẫn diễn biến theo chiều hướng không có lợi. Tiếp đó, mặc dù đã được hồi sức tích cực thở máy, truyền dịch, sử dụng bốn loại vận mạch, theo dõi monitor liên tục nhưng tình trạng bé T. không cải thiện.

Sau 15 giờ vào viện cấp cứu, điều trị, bé T. đã tử vong.

Nguyên nhân bé T. tử vong được Bệnh viện Sản nhi Nghệ An chẩn đoán là suy đa phủ tạng không hồi phục, hội chứng não cấp, sốt cao co giật. Cho rằng bác sĩ, y tá kíp trực tắc trách, gia đình bé T. đã gửi đơn khiếu nại đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Anh Nguyễn Độ (cha bé T.) cho hay gia đình không đồng tình với công văn trả lời khiếu nại của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, đồng thời sẽ tiếp tục gửi đơn đến Sở Y tế, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ.

DOÃN HÒA