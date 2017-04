Nắng nóng, vi trùng tăng 12 lần trong đồ ăn thức uống

Thời tiết “khó chịu”, xử lý sao khi trẻ sốt? Khi thân nhiệt của trẻ cao hơn 38 độ C, dễ gây co giật, cần phải hạ sốt ngay bằng lau mát, tắm bằng nước ấm hoặc uống thuốc hạ sốt. Sốt là phản ứng của cơ thể, có thể gặp trong những trường hợp nhiễm trùng, nhiễm siêu vi, thường là dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Nguyên nhân phổ biến do nhiễm trùng hô hấp trên (viêm mũi họng, viêm xoang). Thường có triệu chứng đau họng, sổ mũi, ho, sốt nhẹ. Cảm cúm: làm đau nhức cơ bắp, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn, khó chịu, sốt. Thời tiết nắng nóng 34-36 độ hoặc cao hơn, khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời gây say nắng, say nóng và sốt. Mặc quá nhiều áo quần, hoặc hơ than (nhất là trẻ sơ sinh) cũng gây gia tăng thân nhiệt, sốt sẽ giảm sau khi cởi bớt y phục ấm hoặc ngưng hơ than. Viêm phế quản - tiểu phế quản, viêm phổi cũng gây sốt. Nhiễm trùng tiêu hóa gây sốt có triệu chứng tiêu chảy, phân nhầy, máu, có thể kèm ọc sữa (trẻ nhũ nhi), nôn ói và đau bụng (trẻ lớn và người trưởng thành)... Nhiễm trùng huyết: do vi trùng xâm nhập vào máu, biểu hiện sốt cao mà có thể không phát hiện nguồn nhiễm trùng, phổ biến ở trẻ nhỏ hơn 2 tuổi, cao tuổi, suy kiệt và thiếu máu... Khi phát hiện sốt, cần phải hạ sốt ngay, sau đó nên đến cơ sở y tế gần nhất để được tham vấn, chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời. ThS.BS MAI VĂN BÔN