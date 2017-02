Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình bị ngộ độc

TTO - Khi hàng xóm sang chơi, mở cửa phòng thì phát hiện chị Hà, mẹ chồng và bé sơ sinh 15 ngày tuổi rơi vào tình trạng khó thở, lơ mơ do ngộ độc khí CO từ than sưởi ấm.

Bé sơ sinh con của sản phụ Hà đang được chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: HOÀNG YẾN

Chiều 15-2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết bệnh viện này vừa cấp cứu 3 nạn nhân trong một gia đình bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm.

Trước đó, khoảng 6h sáng 14-2, do thời tiết chuyển lạnh nên chồng chị Phan Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ xã Nghi Ân, TP Vinh) đốt than củi để xông cho chị Hà vừa sinh con cũng như sưởi ấm cả nhà.

Trong phòng còn có mẹ chồng chị Hà đang ru cháu bé sơ sinh 15 ngày tuổi ngủ. Trong diện tích phòng kín, lò than âm ỉ cháy, liên tục sản sinh khí carbon monoxide (CO) đã khiến cả 3 thành viên bị nhiễm độc.

Đến khoảng 11h sáng cùng ngày, khi hàng xóm sang chơi, mở cửa phòng thì phát hiện chị Hà cùng mẹ chồng đã rơi vào tình trạng khó thở, lơ mơ, đau đầu, vật vã, da niêm mạc kém hồng. Ngay sau đó, 3 bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Các bác sĩ, y tá bệnh viện nhanh chóng cho các bệnh nhân thở oxy cao áp, truyền dịch giúp các nạn nhân ổn định sức khỏe.

Được biết, năm 2016 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận cũng 5 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc do đốt than sưởi ấm, sau đó bé gái 18 tháng tuổi tử vong vì ngộ độc khí CO nặng.

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khuyến cáo vào những ngày giá rét người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi do than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là CO.

Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.

DOÃN HÒA