Đừng xem thường chuyện…“phụ nữ”

Nữ công nhân trẻ ở Bình Dương được bác sĩ tư vấn về sức khỏe sinh sản và cách phòng tránh các bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Nguyễn Nam

Nhiều em gái tuổi mới lớn khổ sở vì ngứa rát do dị ứng băng vệ sinh trong những ngày “đèn đỏ”, có người phải thay hết loại băng này đến loại khác, thậm chí phải vào bệnh viện điều trị do dị ứng.

Dị ứng, kích ứng da

Ngứa rát có thể là nhạy cảm hoặc dị ứng với chất liệu hóa học của băng vệ sinh.

Theo bác sĩ Tố Thư, nguyên nhân ngứa rát trong những ngày “đèn đỏ” thường do viêm da do tiếp xúc, hoặc viêm nhiễm do nấm. Có thể do mùi hương hay cấu tạo với chất liệu thô ráp từ các loại băng làm ngứa.

Bác sĩ CKII Đặng Ngọc Yến Dung - phó khoa khám A Bệnh viện Hùng Vương - cho biết băng vệ sinh có thành phần chủ yếu làm từ sợi tổng hợp được tẩy trắng, bông vải và chất dẻo. Ngoài ra có thể có chất tạo mùi và thành phần kháng khuẩn. Do làm từ chất liệu tổng hợp nên ngăn sự thông thoáng hơi và không được làm khô. Từ đó, nóng và ẩm ướt gây nên kích ứng da.

Cẩn thận chất hóa học

“Ngứa rát có thể là nhạy cảm hoặc dị ứng với chất liệu hóa học của băng vệ sinh. Thông thường các công ty sản xuất không ghi rõ thành phần của băng vệ sinh, do đó khó có thể biết chính xác là dị ứng với thành phần nào” - bác sĩ Yến Dung nói.

Bác sĩ Tố Thư lưu ý: “Khi có triệu chứng ngứa, rát, mùi hôi thì nên đi khám phụ khoa để biết chính xác và điều trị hợp lý, cắt đứt triệu chứng càng sớm càng tốt. Nếu để ngứa rát, viêm da lâu ngày thì dễ bị tình trạng viêm chàm hóa, khó điều trị hơn, và cần bác sĩ da liễu can thiệp”.

Mùi thơm dễ gây kích ứng

Bác sĩ Tố Thư khuyến cáo, với những người có tiền căn dị ứng da, viêm da, da nhạy cảm, nên chọn dùng những mặt bông, không mùi hương để làm giảm kích ứng do tiếp xúc. Mùi càng thơm thì càng dễ bị kích ứng.

Các bác sĩ khuyên trong ngày “đèn đỏ” các bạn nhỏ nên giữ thật sạch sẽ, dùng dung dịch rửa và lau khô. Nên thay băng 3-4 tiếng 1 lần.

Nếu dùng dung dịch vệ sinh theo đúng chỉ định, tối đa ngày 2 lần, theo lượng vừa phải, pha theo đúng chỉ định mà vẫn bị kích ứng thì phải đi khám. Phụ nữ chưa lập gia đình, nếu không có tiền căn gì đặc biệt thì chỉ cần rửa bằng nước sạch là được.

Sử dụng băng vải thì cần đảm bảo chất liệu an toàn, được diệt trùng. Băng vải khi giặt để dùng lại phải đảm bảo giặt sạch, phơi ngoài nắng, ủi nóng tiệt trùng. Theo bác sĩ Yến Dung, khi bị dị ứng thì phải thay loại khác. Nên mặc đồ lót vừa vặn để giữ miếng băng đúng vị trí, và để tăng thông khí, tránh sử dụng quần lót bằng sợi tổng hợp. Nếu da khô thì dùng kem làm mềm da.

Không nên dùng hằng ngày Nhiều người quen dùng băng vệ sinh hằng ngày, nhưng theo các bác sĩ, không nên sử dụng băng vệ sinh hằng ngày thường xuyên. Vì đa số thành phần băng vệ sinh đều có lớp cao su lót bên dưới, làm tăng nhiệt độ ẩm, nóng, là điều kiện thuận lợi để nấm và vi trùng phát triển. Như vậy sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Bác sĩ Tố Thư khuyên chỉ mang đồ lót cotton, thấm hút tốt.

NGỌC LOAN