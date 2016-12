​“Vũ điệu đôi chân” tốt cho tĩnh mạch

Theo đánh giá của PGS.TS. BS Nguyễn Văn Trí, chủ tịch Hội Lão khoa TP. HCM, các phương pháp tập thể dục truyền thống với các động tác không làm gập duỗi cổ chân, không kết hợp hít thở sâu sẽ không tốt cho bệnh suy tĩnh mạch. Đôi khi bài tập còn làm bệnh trở nên nặng hơn. Chính vì thế, vũ điệu đôi chân khỏe kết hợp các thao tác gập duỗi cổ chân, ngón chân rất tốt trong dự phòng và điều trị suy tĩnh mạch một cách hiệu quả.

Tác dụng đối với sức khỏe chân

“Phụ nữ đô thị ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình, nhưng thường bỏ quên sức khỏe đôi chân. Trong khi đôi chân phải chịu sức ép của toàn bộ trọng lực cơ thể mỗi ngày, đó là chưa kể đến tác hại của những đôi giày cao gót mà chị em mang thường xuyên”, Dancer Thúy Uyên cho biết. “Vũ điệu đôi chân khỏe” bao gồm các động tác bước kết hợp mũi chân với gót chân, đá chân, bước gót chân, lắc cổ chân, nhún chân sẽ là “liều thuốc bổ” dành cho đôi chân khỏe mỗi ngày”.

Vũ điệu này đã được các chuyên gia đánh giá rất cao về tác động tích cực đối với sức khỏe đôi chân. Theo các bác sĩ đến từ Hội Tĩnh mạch TP.HCM thì các bài tập của Thúy Uyên kết hợp hít thở sâu nhịp nhàng trong quá trình luyện tập giúp điều hòa hô hấp, tăng tuần hoàn máu trong cơ thể. Hô hấp nhịp nhàng cũng là một trong ba cơ chế căn bản giúp đưa máu tĩnh mạch từ ngoại biên về trung tâm, thúc đẩy làm trống tĩnh mạch hiệu quả hơn.

Dancer Thúy Uyên hướng dẫn bài tập “Vũ điệu đôi chân khỏe”

Các động tác dễ thực hiện, dễ nhớ giúp các chị em văn phòng sở hữu đôi chân đẹp

PGS.TS. BS Nguyễn Văn Trí, chủ tịch Hội Lão khoa TP.HCM

Phù hợp với nữ nhân viên văn phòng

Từ trước đến nay, phụ nữ văn phòng thường ít chú ý đến sức khỏe đôi chân. Cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc, và sự thuận tiện của các phương tiện giao thông có sẵn đã tạo điều kiện cho sự lười vận động của người dân thành phố nói chung, phụ nữ văn phòng thường tiết kiệm thời gian mua sắm, đi chợ bằng cách mua hàng online là chủ yếu. Vì vậy, dường như phụ nữ chúng ta không còn có thói quen đi bộ mỗi ngày.

Được bạn bè giới thiệu vũ điệu đôi chân khỏe qua mạng xã hội, chị Vân Anh, 38 tuổi, làm việc tại Q. Bình Thạnh, cho biết: “Chị gái tôi bị suy tĩnh mạch từ lâu, tình trạng bệnh nay đã nặng, rất hay đau nhức chân đến không ngủ được. Chị tôi tập vũ điệu đôi chân khỏe gần ba tuần nay, thấy cơn đau và chuột rút giảm hẳn, đôi chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ngờ những động tác đơn giản thôi mà vũ điệu đôi chân khỏe lại có tác dụng tốt đến vậy”.

Suy tĩnh mạch là bệnh rất phổ biến hiện nay, nhưng lại không được nhiều người quan tâm, dù gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và công việc. Có lẽ vì bệnh không không nguy hiểm đến tính mạng rõ rệt như tim mạch, ung thư… “Tôi đã chớm có các dấu hiệu mỏi bắp chân do thường xuyên mang giày cao gót và ít vận động đôi chân. Khi tập các động tác co duỗi ngón chân, bàn chân và xoay cổ chân do Thúy Uyên hướng dẫn, tôi thấy các dấu hiệu đau, mỏi chân không còn. Nhiều bạn bè quanh tôi cũng đang rất hào hứng tập vũ điệu này mỗi ngày”.

Thúy Uyên hào hứng cùng bài tập “Vũ điệu đôi chân khỏe”trong ngày hội “15 phút yêu đôi chân, khỏe mỗi ngày” vào ngày 10-12

