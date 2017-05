Hạ bậc thi đua công an xé biên bản làm việc với người dân 

Biên bản bị xé

Ngày 19-5, đại tá Lê Sơn Trường, trưởng Công an huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã họp, nghiêm khắc kiểm điểm và quyết định hạ bậc thi đua cuối năm đối với điều tra viên Lê Văn Ngài vì đã xé biên bản trong lúc làm việc với người dân.

Ngoài ra, Công an huyện Tháp Mười còn tổ chức rút kinh nghiệm toàn đơn vị về thái độ làm việc, tiếp xúc với người dân.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin ngày 29-3, Công an huyện Tháp Mười mời Phạm Lê Cẩm Ngân (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) đến để trả lại tài sản là chiếc xe máy hiệu Nouvo trước đó Ngân tố cáo do T.L.B.P. chiếm đoạt. Chiếc xe sau đó do người nhà của P. nộp cho công an.

Tại buổi làm việc Ngân đã ký vào biên bản về việc nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra xe Ngân không đồng ý nhận lại xe vì cho rằng xe bị thay đổi phụ tùng. Điều tra viên Lê Văn Ngài đã hủy biên bản làm việc bằng cách xé trước mặt người dân và vứt ra bên ngoài phòng làm việc.

Liên quan đến việc xé biên bản làm việc trong trường hợp này, theo luật sư Vũ Quang Đức - đoàn luật sư TP.HCM, việc điều tra viên Lê Văn Ngài hủy biên bản bằng cách xé là hoàn toàn sai.

Đây là những biên bản sự việc mang tính chất sự kiện pháp lý. Do đó, kể cả trường hợp viết sai cũng bắt buộc phải lưu lại trong hồ sơ.

Riêng trường hợp này là do nội dung văn bản không còn phù hợp, theo đúng quy định Công an huyện Tháp Mười phải lập lại một biên bản khác với nội dung chị Ngân không đồng ý nhận xe, ghi rõ lý do không nhận xe.

Đồng thời trong nội dung biên bản mới cũng phải nhắc lại trước đó đã lập một biên bản. Công an phải lưu cả hai biên bản vào hồ sơ. Sau này nếu các bên có phát sinh tranh chấp thì những biên bản sự việc này sẽ là bằng chứng.

NGỌC TÀI