Nhiều công an TP Bạc Liêu nhận kỷ luật

Ngày 18-5, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Dương Thanh Hoàng (ấp Trà Khứa, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) tố cáo công an TP Bạc Liêu, công an phường 7 TP Bạc Liêu có sai phạm khi không khởi tố vụ phá hoại, chặt cây xanh của ông.

Qua xem xét công an tỉnh Bạc Liêu xác định đơn tố cáo của ông Hoàng là có cơ sở.

Theo đó, giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã có hình thức xử lý kỉ luật: khiển trách ông Trần Văn Phương - phó trưởng Công an phường 7, TP Bạc Liêu do không thực hiện đúng quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm đối với vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại khóm 1, phường 7.

Các ông Phạm Quang Chung - trưởng Công an TP Bạc Liêu, Võ Minh Trí - phó trưởng Công an TP Bạc Liêu, ông Võ Vũ Phùng - trưởng Công an phường 7 bị giám đốc Công an tỉnh kỷ luật bằng hình thức kiểm điểm do thiếu trách nhiệm kiểm tra trong việc giải quyết tố giác tội phạm.

Các ông Trương Minh Đương (điều tra viên), Trần Chí Hùng (cảnh sát khu vực Khóm 1, phường 7) cũng bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên.

Trước đó, ông Hoàng có đơn tố cáo hành vi hủy hoại tài sản đối với người chặt cây của nhà ông ở khóm 1, phường 7 và tẩu tán số cây này với tổng trị gía hơn 11 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định không khởi tố vụ án, sau đó ông Hoàng tiếp tục khiếu nại và tố cáo các cán bộ nói trên không làm đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm.

CHÍ QUỐC