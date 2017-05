Bắt 6 bị can vụ 'huyết chiến' tại Trại Than ở Nha Trang

Các nghi phạm đã bị khởi tố vì tham gia vụ “huyết chiến” - Ảnh: C.A.

Ngày 17-5, lãnh đạo Công an TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết qua điều tra đã xác định và bắt tạm giam 6 nghi phạm tham gia vụ “huyết chiến” xảy ra từ cuối năm 2016 khiến một người bị thương nặng.

Các bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Hồ Trọng Minh (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (25 tuổi), Phạm Phi Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Sỹ Duy (18 tuổi), Lương Chí Hào (19 tuổi) và Đoàn Hồng Quân (19 tuổi) - tất cả cùng trú TP Nha Trang.

Theo điều tra, vào sáng 17-12-2016, nhóm Lê Huy Bắc (trú TP Nha Trang) đến thôn Phước Điền (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) chơi và xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhóm Nguyễn Trương Thảo Khánh (còn gọi là Khánh “chùa” - 17 tuổi).

Bắc rút kiếm đuổi chém nhưng bị nhóm Khánh dùng gạch, đá ném trả đành phải vứt xe máy lại và bị nhóm Khánh đập phá.

Tối cùng ngày, Bắc rủ thêm nhiều người khác mang theo kiếm, mã tấu đến thôn Phước Điền để trả thù nhưng không gặp Khánh. Khi trở về, Bắc nhận được điện thoại tuyên chiến: gom quân lên Trại Than (xã Phước Đồng) đánh nhau.

Ngay trong đêm, Bắc tập hợp hơn 20 thanh niên mang theo kiếm, mã tấu, “bom xăng” đến điểm hẹn và thấy khoảng 10 người nhóm của Khánh đang chờ sẵn nên hai bên lao vào nhau “huyết chiến”. Trong lúc ẩu đả, Minh, Hải và Hoàng đã dùng kiếm chém Nguyễn Văn Hạnh gục tại chỗ.

Theo công an TP Nha Trang, tỉ lệ thương tật của Hạnh được giám định là 39%. Đến giữa tháng 4-2017, gia đình Hạnh mới có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, bị can nên công an vào cuộc điều tra, bắt tạm giam các nghi can nêu trên.

Công an TP Nha Trang cho biết cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của hai nhóm thanh niên tham gia trong vụ “huyết chiến” trên.

LINH ĐAN