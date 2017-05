Công an kết luận không có việc xâm hại tình dục bé lớp 1

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự, ngày 9-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của bà C do không có sự việc phạm tội. Ngày 12-5, Viện Kiểm sát nhân dân Quận Thủ Đức có kết luận kiểm sát kết luật quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Thủ Đức là căn cứ.