Hàng ngàn người vi phạm trốn đóng phạt, bỏ luôn bằng lái

CSGT hiến kế “Nguyên nhân dẫn đến việc tồn đọng nhiều GPLX là chưa có dữ liệu kết nối trong quá trình xử lý. Như trường hợp CSGT lập biên bản tạm giữ hoặc tước GPLX người vi phạm nhưng sau đó họ lại sang tỉnh khác để xin cấp GPLX mới. Hơn nữa lệ phí thi GPLX không quá cao, trong khi đó nhiều lỗi vi phạm phạt tiền lớn hơn chi phí thi lấy GPLX mới nên họ sẵn sàng bỏ” - một cán bộ Phòng CSGT (PC67) Công an TP Hà Nội cho biết. Trao đổi với Tuổi Trẻ về giải pháp ngăn chặn tình trạng người vi phạm bỏ phạt, bỏ GPLX, trung tá Trần Minh Thu - đội trưởng đội CSGT số 7, phòng 10, Cục CSGT (Bộ Công an) - cho biết: “Theo quy định, sau khi tước GPLX thì CSGT thông báo đến nơi cấp GPLX cho người vi phạm biết. Tuy nhiên có trường hợp người vi phạm đã làm đơn xin cấp lại GPLX trước ngày nhận được thông báo. Để xử lý vi phạm hiệu quả, các đơn vị cấp GPLX phải kết nối được với nhau, tránh trường hợp người vi phạm đến địa phương khác báo mất để được làm lại”. Còn theo thiếu tá Nguyễn Văn Bình - đội trưởng đội CSGT Bình Triệu (PC67 Công an TP.HCM), phòng đã cho tiến hành nghiên cứu, triển khai nâng cấp phần mềm xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người vi phạm bị tạm giữ GPLX quá thời gian quy định mà không đến thực hiện quyết định xử phạt, phần mềm xử phạt sẽ tự động nhắc và in thông báo đến các cơ quan cấp GPLX. Q.THẾ - S.BÌNH