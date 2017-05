Công an Nghệ An bắt tạm giam Hoàng Đức Bình

TTO - Khoảng 10h sáng 15-5, tại xã Diễn An- Diễn Châu, Nghệ An, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giữ bị can Hoàng Đức Bình (34 tuổi, thường trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).