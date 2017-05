Bắt nghi can chủ mưu nổ súng bắn bị thương 2 người

TTO - Liên quan đến vụ bắn 2 người bị thương ở TP. Biên Hoà (Đồng Nai), ngày 14-5, Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hoà cho hay vừa bắt nghi can chủ mưu là Nguyễn Hoàng Phong.

Sang (Tí Bi) khai đã gây ra vụ dùng súng hơi bắn vào 2 nạn nhân gây thương tích và Nguyễn Hoàng Phong (Xí gà ri) vừa bị bắt, được công an xác định là người chủ mưu gây ra vụ nổ súng

Hiện công an cũng đã bắt khẩn cấp 4 nghi can khác trong nhóm của Phong gồm Trịnh Hoàng Lâm (23 tuổi), Lê Minh Hùng (37 tuổi), Dương Hoàn Quân (50 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (26 tuổi, còn gọi là Tí Bi, cùng ngụ TP. Biên Hoà)

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5-5, nhóm của Nguyễn Hoàng Phong ( (31 tuổi, còn gọi là Xí Gà Ri, ngụ P. Tân Tiến, TP. Biên Hoà) kéo vào phòng trọ của anh Trần Văn Lực (quê Sóc Trăng) thuê ở xã Hoá An để chơi ma tuý. Khi phát hiện, anh Lực đuổi nhóm của Phong ra khỏi phòng trọ.

Lúc này Phong chửi anh Lực và hăm doạ sẽ quay trở lại trả thù. Nghe Phong nói vậy, anh Lực gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Hoàng Đức Thanh để chở đi nơi khác.

Đến rạng sáng 6-5, anh Thanh đến khu vực chợ Hoá An chở Lực đi thì nhóm của Phong đi xe máy đuổi theo. Khi đến cầu Hoá An, người trong nhóm của Phong là Nguyễn Văn Sang đã dùng súng hơn bắn 3 phát khiến anh Lực và anh Thanh mỗi người bị trúng một viên đạn chì vào lưng.

Anh Thanh chở anh Lực chạy trốn và đến được công an xã Hoá An trình báo. Tại đây công an đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Qua xác minh, công an TP. Biên Hoà đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) truy xét và bắt lần lượt các đối tượng gây ra vụ nổ súng và thu giữ một khẩu súng hơi cùng gần 0,5 kg đạn chì.

Hiện công an cũng xác định anh Lực bị bắn với vết đạn xuyên vào vùng xương sườn, còn anh Thanh cũng bị một vết đạn xuyên nách, thấu ngực, làm tràn dịch màn phổi nên đã yêu cầu trưng cầu giám định pháp y để cung cố hồ sơ vụ án.

H.M