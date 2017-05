​Bắt khẩn cấp hai nghi phạm hắt dầu nhớt vào sạp thịt heo

TTO - Hai người phụ nữ hắt dầu nhớt và nước cống vào người và hàng thịt heo của chị Phạm Thị Hòa, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bần thần sau khi bị hắt chất bẩn vào người và chỗ thịt heo mình đang bán - Clip: Anh Đức

Sáng 13-5, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình trực tiếp chủ trì cuộc họp và thông tin về vụ hắt chất bẩn vào người phụ nữ bán thịt heo cùng sạp hàng tại khu vực chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Tại buổi họp, đại tá Đặng Chinh Thưởng - trưởng công an quận Ngô Quyền cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Hoa (31 tuổi, trú tại số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi, trú tại số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, cơ quan Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập hai người này đến để xác minh hành vi vi phạm nhưng cả hai đều vắng mặt, lực lượng chức năng phải huy động nhiều chiến sĩ tập trung truy bắt.

Khoảng 0h30 ngày 13-5, các chiến sĩ công an đã đưa Hoàng Thị Thanh Dung về trụ sở công an để lấy lời khai. Tiếp đó Lê Thị Hoa (hiện đang nuôi con nhỏ 2 tháng) cũng tự đến cơ quan công an để tự thú.

Lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền cho biết việc triển khai thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Lương Văn Can trong ngày 12-5 được thực hiện theo quyết định thành lập Đoàn kiểm tra từ ngày 7-4. Qua kiểm tra, 14/15 trường hợp kinh doanh thịt heo có giấy xác nhận an toàn thực phẩm.

Đoàn đã phát hiện 5 hộ kinh doanh không đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bày bán. Về hộ của chị Phạm Thị Hòa do bày bán thịt heo để sát mặt đất nên đoàn đã nhắc nhở.

Ông Nguyễn Xuân Bình - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết lãnh đạo UBND thành phố đặc biệt quan tâm tới vụ việc xảy ra hôm 11-5 tại chợ Lương Văn Can khi một hộ kinh doanh trong chợ này bị hắt chất bẩn vào người cùng sạp thịt heo.

Trong ngày 12-5, UBND thành phố đã có công văn gửi UBND quận Ngô Quyền đề nghị vào cuộc, xử lý kiên quyết, có tình, có lý vụ việc.

"Một TP Hải Phòng đang phát triển thì không thể có hình ảnh như vậy giữa lòng thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, quận, huyện phải tạo mọi điều kiện để người nông dân ở Hải Phòng và các địa phương khác có thể tiêu thụ nông sản" - ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cũng đề nghị công an quận Ngô Quyền tiếp tụcđiều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Các đơn vị gồm Sở Công Thương, quản lý thị trường, ban quản lý chợ Lương Văn Can phải thường xuyên kiểm tra, xem xét, đảm bảo trật tự, văn minh thương mại và không để xảy ra vụ việc tương tự.

TIẾN THẮNG