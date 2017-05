Sập bẫy tình trai trẻ, bị tung ảnh 'nóng' tống tiền

Bị can Trần Đình Trọng và Võ Hoàng Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người đàn ông về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người tình sau khi dùng hình ảnh ái ân để tống tiền.

Đó là Trần Đình Trọng (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Võ Hoàng Tuấn (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Cả hai gây ra hai vụ khác nhau nhưng cùng thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội, dụ vào nhà nghỉ để quay phim, sau đó ép buộc phụ nữ để tống tình và tống tiền.

Quay cảnh ái ân để đòi tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Đình Trọng khai cách nay khoảng nửa năm đã lên mạng xã hội và làm quen với chị T. - một phụ nữ đã có chồng (hơn Trọng 3 tuổi).

Sau một thời gian kết nối nhau trên mạng, Trọng và chị T. bắt đầu đưa nhau vào nhà nghỉ ở TP Biên Hòa để “tâm sự”. Trọng đã dùng điện thoại quay lại cảnh “nóng” của hai người.

Đến giữa tháng 4-2017, giữa Trọng và chị T. xảy ra mâu thuẫn nên chị T. đòi chia tay. Lúc này Trọng đe dọa, sau đó gửi những đoạn clip ghi cảnh ái ân của hai người rồi đòi chị T. đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ gửi clip cho chồng chị và gia đình chị.

Sợ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình, chị T. đưa tiền cho Trọng. Từ việc thấy chị T. tỏ ra sợ sệt sau khi bị mình dọa tung clip “nóng”, Trọng tiếp tục yêu cầu chị chuyển vào tài khoản 15 triệu đồng.

Do chị T. không đáp ứng tiền kịp thời, Trọng đã gửi clip và nhắn tin đến em của chị T. để buộc phải đưa tiền. Trước sức ép của Trọng, chị T. đã trình báo công an và hẹn Trọng đến nhà nghỉ để đưa tiền thì công an mời về làm việc.

Tương tự, tháng 1-2017 bị can Võ Hoàng Tuấn cũng khai quen biết chị L. (ngụ TP Biên Hòa, đã có chồng) trên mạng xã hội.

Sau khi gặp mặt nhau, Tuấn và chị L. thường xuyên đưa nhau vào nhà nghỉ. Sau mỗi lần ân ái, Tuấn đều dùng điện thoại chụp lại với lý do để làm kỷ niệm. Tuấn đã dùng những hình ảnh này để mượn tiền chị L. nhiều lần cho đến khi bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, sau hai tháng “thân mật” với nhau, Tuấn đã lấy của chị L. 76 triệu đồng. Khi cần tiền, chị L. hỏi thì Tuấn cho hay do làm ăn thua lỗ nên chưa có tiền trả.

Khi thấy chị L. căng thẳng đòi nợ, Tuấn tuyên bố sẽ tung clip ái ân của hai người cho chồng chị L. biết. Vì vậy chị L. đành im lặng. Nhưng sau đó Tuấn tiếp tục nhắn tin, yêu cầu chuyển khoản cho mình 50 triệu, nếu không sẽ gửi toàn bộ clip “nóng” cho người thân của chị.

Sau khi cắn răng đưa thêm hai lần cho Tuấn số tiền 20 triệu đồng, Tuấn tiếp tục đòi tiền, chị L. đã trình báo công an.

Có lỗi của nạn nhân

Trung tá Châu Văn Sang, đội trưởng đội điều tra về trật tự - xã hội Công an TP Biên Hòa, cho biết nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kết nối với những người nhẹ dạ, thiếu thốn tình cảm nhằm mục đích lừa tình, tiền.

Cả hai vụ cưỡng đoạt tài sản trên thì bị hại có nguyên nhân đổ vỡ, trục trặc... trong gia đình. Từ đây, kẻ xấu lợi dụng tình cảm, sau đó dùng thủ đoạn quay clip để tìm cách tống tiền chính người tình của mình.

Theo một điều tra viên, để xảy ra vụ việc cưỡng đoạt tài sản từ chuyện tình cảm có một phần lỗi của người bị hại. Bởi họ đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ ngoài hôn nhân để rồi bị sập bẫy những kẻ tham lam.

Theo thẩm phán Nguyễn Thanh Sơn - chánh án TAND TP Vũng Tàu, có trường hợp người phụ nữ bị bạn tình quay, chụp lén nhưng cũng có trường hợp được sự đồng ý của chính họ. Do đó, lỗi một phần cũng thuộc về bị hại.

Hầu hết các vụ phụ nữ bị dùng hình ảnh “nóng” để cưỡng đoạt hay tiếp tục quan hệ là do người phụ nữ muốn phải giữ bí mật cá nhân, sợ ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Và chỉ khi họ không chịu được mới đi tố cáo.

Cũng theo Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, đã có nhiều nạn nhân rơi vào trường hợp sập bẫy tình nhưng không trình báo công an, chỉ đến khi bị đối tượng tống tình, tống tiền đến đường cùng mới đến cơ quan công an tố giác.

“Hiện nay kẻ xấu cũng lợi dụng mạng để dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng nhiều chiêu thức, sau đó đưa vào quán cà phê, khách sạn rồi quay clip những cảnh “mây mưa”.

Các đối tượng này dùng cả clip để tống tiền nên các bậc phụ huynh cần quan tâm, cảnh báo với con cái...” - một điều tra viên cho biết.

Uy hiếp tinh thần, làm nạn nhân sợ hãi Hành vi của hai bị can trên không phải đe dọa dùng vũ lực mà là dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần đối với người khác để chiếm đoạt tài sản. Hành vi “dùng thủ đoạn khác” ở đây là dùng những clip quay cảnh ân ái với nhau để tống tiền chính người tình của mình. Đây là hành vi làm cho nạn nhân sợ hãi, mà một khi làm cho nạn nhân sợ hãi chính là hành vi uy hiếp tinh thần người khác, từ đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra Công TP Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “cưỡng đoạt tài sản” là thỏa đáng. Luật sư TRƯƠNG TIẾN DŨNG - Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai Pháp luật nghiêm cấm Những năm qua, loại tội phạm dùng ảnh “nóng” của phụ nữ để đăng tải, đưa lên mạng xã hội khá nhiều và đây là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Tùy theo từng vụ việc, người tung ảnh có thể bị xử lý hình sự về tội “cưỡng đoạt tài sản”, “làm nhục người khác” hay “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Nếu bị bạn tình dùng thủ đoạn trên thì tốt nhất là phải trình báo ngay với cơ quan bảo vệ pháp luật, chứ không nên để bị lợi dụng, phải làm theo nhiều lần, kéo dài.H.MI - Đ.HÀ ghi Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HÀ MI - ĐÔNG HÀ