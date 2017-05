Clip rút súng đe dọa, đánh nhân viên quán cà phê tại Biên Hòa

Vật nghi súng ngắn màu đen Thái dùng đe dọa nhân viên quán cà phê - Ảnh cắt từ clip.

Ngày 12-5, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang truy tìm nhóm đối tượng nghi sử dụng súng ngắn và đánh một nhân viên quán cà phê gây thương tích xảy ra tại TP Biên Hòa trong clip vừa được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh nhóm thanh niên khoảng 3 người đứng nói chuyện với nhân viên quán cà phê.

Một lúc sau, một thanh niên mặc áo thun đi vào rồi rút một vật nghi là súng ngắn từ túi quần bỏ lên bàn.

Thấy vậy, một người trong nhóm đã nhanh tay lấy vật nghi súng ngắn trên bàn giấu phía sau lưng. Nam thanh niên mặc áo thun giật lại khẩu súng thì được người này can ngăn, đẩy ra khỏi quán.

Đoạn clip rút súng ngắn đe dọa được lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn clip trên đã thu hút hơn 70.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều lời bình luận hoang mang, lo lắng và yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 9-5, tại quán cà phê Q.N. (phường An Bình, TP Biên Hòa), do có mâu thuẫn trước đó, Phạm Ngọc Thái (còn gọi là “Thái 38”, 30 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tạm trú tại phường An Bình) cùng 3 thanh niên dùng ghế nhựa đánh hội đồng anh Nguyễn Văn Long (21 tuổi, nhân viên quán cà phê Q.N.).

Anh Long bị rách trán (khâu 2 mũi), xây sát vùng tay và vai.

Sau khi được can ngăn, nhóm của Thái rời khỏi quán. Khoảng 10 phút sau, Thái quay lại lớn tiếng chửi bới, trên tay cầm một vật giống khẩu súng ngắn màu đen tìm anh Long hù dọa nhưng không gặp nên bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh đã cho giám định thương tích của anh Long, đồng thời truy tìm Thái cùng đồng phạm để lập hồ sơ xử lý.

A.L