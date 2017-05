'Bó tay' với xây nhà không phép dưới lưới điện cao thế?

Làm đúng hướng dẫn thì vẫn an toàn Nghị định 14 ngày 26-2-2014 về “quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện” quy định “cho phép nhà tồn tại dưới lưới điện cao thế”. Theo đó, chủ hộ phải có sổ đỏ, giấy phép, thiết kế xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi ngành điện lực. “Sau khi nhận hồ sơ của người dân, đơn vị sẽ đến thẩm định, khảo sát về khoảng cách, chiều cao công trình và hướng dẫn về vật liệu, cách thức xây dựng để đảm bảo an toàn. Đơn vị cũng sẽ làm văn bản thỏa thuận với chủ hộ về việc xây dựng đúng thiết kế, cho phép đơn vị sửa chữa đường dây để đảm bảo an toàn. Nếu người dân làm đúng thủ tục, được đơn vị hướng dẫn xây dựng trong hành lang lưới điện thì vẫn an toàn. Tuy nhiên, phần lớn các hộ đều không có sổ đỏ, giấy phép xây dựng nên đơn vị không thể làm việc” - ông Trần Nguyễn Duy Khải, phó giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế, cho biết.