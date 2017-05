'Cắm' cả thẻ ngành công an vay nợ

TTO - Để vay lãi khoản tiền gần 200 triệu đồng của một người dân, thiếu úy Trần Trung Kiên đã đưa giấy chứng minh Công an nhân dân của mình cho vợ thế chấp cho chủ nợ.

Ngày 10-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - vừa ra quyết định kỷ luật đối với thiếu úy Trần Trung Kiên - cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an Đắk Lắk) - liên quan đến việc ông Kiên đã dùng giấy chứng minh Công an nhân dân đưa cho vợ thế chấp vay nợ.

Qua xác minh của PC52, thiếu úy Trần Trung Kiên và vợ là bà Vũ Thị Thu Hằng đã vay của bà N.T.T.N. (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khoản tiền tổng cộng 194 triệu đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày nhưng tới hẹn không trả dẫn đến việc bị tố cáo.

Công an Đắk Lắk khẳng định việc làm của ông Kiên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín đơn vị và ngành công an.

THÁI BÁ DŨNG