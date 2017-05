Bắt giang hồ Hải Phòng mang súng trên đường phố Sài Gòn

Súng được Tuấn mang trong người bị thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10-5, Đội 4 cảnh sát 113 - Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can Phạm Đức Anh Tuấn (40 tuổi, quê TP Hải Phòng) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 9-5, tổ công tác trên đường tuần tra ở phường Tân Định, quận 1 thì phát hiện Tuấn chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành mà rồ ga tháo chạy về hướng quận Bình Thạnh. Lập tức, tổ công tác dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

Tuấn sau khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Đến đường Nguyễn Lâm (thuộc phường 3, quận Bình Thạnh) thì lực lượng công an áp sát đối tượng, chặn đầu xe. Lúc này, Tuấn thọc tay vào túi định rút vật gì đó nhưng bị các chiến sĩ 113 nhanh chóng khống chế.

Tiến hành khám xét, công an thu giữ của Tuấn một khẩu súng tự chế dạng bút, một khẩu súng tự chế bắn bằng đạn của súng K59, ba viên đạn cùng một tép chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Hai khẩu súng trên đều đã nạp đạn, lên nòng.

HẢI HIẾU