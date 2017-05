Đề nghị phạt cựu điều tra viên chuyên án Năm Cam 5-7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng tại phiên tòa sáng 9-5 - Ảnh: Mậu Trường

Ngày 9-5, TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục xét xử vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (44 tuổi, nguyên điều tra viên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang).

Vụ án này đã nhiều lần bị hoãn, tạm ngưng để các bên thu thập chứng cứ liên quan.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã giữ nguyên quan điểm buộc tội Nguyễn Tuyến Dũng về hành vi lạm quyền, đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Dũng từ 5-7 năm tù.

VKS cũng đề nghị tòa buộc bị cáo Dũng bồi thường 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư của ông Bùi Mạnh Lân - người bị thiệt hại trong vụ án do hành vi lạm quyền của bị cáo Dũng.

Bị hại Bùi Mạnh Lân yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng vì cho rằng việc ông bị giữ trái pháp luật do hành vi sai trái của bị cáo Dũng cùng Nguyễn Văn Nên - nguyên phó phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khiến việc kinh doanh bị gián đoạn, bị hủy nhiều hợp đồng, tổn thất tinh thần... gây thiệt hại số tiền trên.

Clip bị cáo Dũng vẫn kêu oan khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án

Nguyên điều tra viên kêu oan

Theo cáo trạng, năm 2002, Dũng và Nguyễn Văn Nên được Bộ Công an điều động tham gia vào chuyên án Năm Cam.

Sau khi chuyên án kết thúc, một năm sau, Nên và Dũng tiếp tục được phân công tham gia điều tra một số vụ án của các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bình Dương.

Dù không thuộc thẩm quyền của mình, Nên và Dũng đã tự ý nhân danh cơ quan công an, đứng ra giải quyết vụ việc tranh chấp dân sự lô đất hơn 23.000 m2 giữa vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu, ông Nguyễn Văn Cư với Cty Cổ phần Hưng Thịnh (do ông Bùi Mạnh Lân làm tổng giám đốc) đang được TAND huyện Dĩ An, Bình Dương thụ lý với mục đích giúp vợ chồng bà Thu, ông Cư lấy được đất.

Sau đó, Nên và Dũng đã chiếm dụng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng do vợ chồng bà Thu nộp với mục đích trả lại Cty Hưng Thịnh để gửi ngân hàng lấy lãi tiết kiệm, hưởng lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng.

Theo VKS, hành vi của Nên, Dũng đã phạm vào tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Nên bị tâm thần và đang phải trị bệnh nên đã được đình chỉ điều tra vụ án, bị can.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng luôn cho rằng mình bị oan vì toàn bộ những việc làm của mình đều theo kế hoạch chỉ đạo của chỉ huy. Viện kiểm sát nói bị cáo không báo cáo hết với thủ trưởng mà giấu một phần là không đúng.

"Thời điểm đó khi giải quyết vụ việc bị cáo có báo cáo cho ông Nên. Ông Nên tiếp tục có báo cáo khi thì bằng miệng hoặc qua điện thoại với Trung tướng Nguyễn Việt Thành. Việc này ông Thành cũng đã có văn bản xác nhận", bị cáo Dũng nói.

Tuy nhiên, theo đại diện VKS, qua lời khai của ông Nguyễn Việt Thành, ông Nguyễn Thế Bình - nguyên phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an thì hai ông này không biết việc Nên, Dũng giải quyết tranh chấp dân sự giữa vợ chồng bà Thu và ông Bùi Mạnh Lân.

Việc Nên, Dũng thu 5,25 tỷ đồng của đương sự các ông không biết, không chỉ đạo gì.

Bị cáo Dũng tiếp tục cho rằng khoản tiền bị cáo gửi ngân hàng là tiền của người quen, còn số tiền liên quan đến vụ việc bị cáo đã cho vào bao niêm phong chứ không sử dụng.

Theo bị cáo Dũng, ông Nên là người chỉ đạo cho bị cáo làm nhưng hiện đang bị tâm thần. Cáo trạng tin vào lời khai của Bùi Mạnh Lân trong khi văn bản của ông Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Chí Phi lại không được VKS xem xét tường tận.

"Chưa kể cơ quan điều tra không tổ chức đối chất giữa bị cáo với chỉ huy trực tiếp là ông Nguyễn Văn Nên, chỉ huy cao hơn là trung tướng Nguyễn Việt Thành… là vi phạm qui định về tố tụng”, bị cáo Dũng nói.

Luật sư Phan Văn Bé - đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người bào chữa cho bị cáo Dũng cho rằng trong vụ việc này, bị cáo Dũng là người thừa lệnh và làm theo chỉ đạo của cấp trên và cấp trên của ông Dũng là ông Nên đang bị tâm thần nhưng tòa vẫn tách riêng ra xử là thiệt thòi cho bị cáo.

Kiển nghị làm rõ vụ bắt người trái pháp luật

Trong khi đó, phía đại diện ủy quyền của ông Bùi Mạnh Lân thì cho rằng ông Dũng, ông Nên là người biết rõ tranh chấp dân sự về lô đất 23.000 m2 giữa vợ chồng bà Thu với công ty Hưng Thịnh do ông Lân là tổng giám đốc đang được TAND huyện Dĩ An, Bình Dương thụ lý.

Tuy nhiên, các cán bộ điều tra trên vẫn cố tình ép ông Lân phải đồng ý trả lại quyền sử dụng lô đất cho vợ chồng bà Thu là trái với qui định pháp luật.

Người đại diện của bị hại cũng đồng thời yêu cầu cơ quan tố tụng tiếp tục đưa vụ án bắt người trái pháp luật, lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ đối với ông Nên và ông Dũng.

Nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, cựu điều tra viên Nguyễn Tuyến Dũng vẫn cho rằng bị cáo chỉ là người thừa hành, việc bị cáo bị truy tố tội lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ là oan.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

THANH TÚ - MẬU TRƯỜNG