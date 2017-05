Bị khởi tố vì chém 11 con trâu

Giải thích về hành động của mình, ông Chỉnh cho rằng do đàn trâu này đã nhiều lần phá hoại hoa màu nhà ông, gây thiệt hại không nhỏ. Rồi ông nói do thiếu hiểu biết pháp luật, mục đích chính là “dằn mặt” chủ trâu để họ có trách nhiệm hơn với việc canh giữ đàn trâu của mình...

Thế nhưng, hành vi của ông Chỉnh đủ để cơ quan điều tra chuyển hóa thành chứng cứ khởi tố ông về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Đủ căn cứ khởi tố

Ngày 26-4, Công an huyện Quan Hóa nhận được tin báo của người dân phản ảnh về việc trên địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản nghiêm trọng. Thủ phạm đã dùng dao chém đứt gân nhiều con trâu trên đồi, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quan Hóa có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an huyện Quan Hóa phát hiện đàn trâu gồm 11 con bị chém là của bốn hộ dân ở bản Đanh, xã Thành Lâm, huyện miền núi Bá Thước (giáp ranh huyện Quan Hóa). Số trâu này được các hộ dân thả rông trong rừng, không có người trông coi theo tập quán chăn nuôi gia súc lâu nay của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi đàn trâu trên di chuyển đến khu đồi rừng ở bản Khó, xã Hồi Xuân, đã vào phá hoại hoa màu của gia đình ông Hà Văn Chỉnh.

Phát hiện đàn trâu không về nhà như mọi ngày, các chủ trâu đi tìm và phát hiện có một con trâu bị chết do có nhiều vết chém, nằm trên diện tích trồng hoa màu của gia đình ông Hà Văn Chỉnh.

Sau đó, các chủ trâu phát hiện tiếp 5 con trâu bị chém đứt gân chân, không thể đi lại được và 5 con khác bị chém nhiều nhát trên cơ thể.

Làm việc với cơ quan công an, ông Chỉnh thật thà cho biết do hoa màu của gia đình thường bị đàn trâu phá hoại, quá bức xúc nên cứ mỗi lần thấy con trâu nào xâm phạm vào nương, rẫy của mình là ông dùng dao đuổi chém.

Ông cũng thừa nhận “chém lai rai”, vài hôm “xử” một con và không biết đã chém tổng cộng bao nhiêu con.

Trong số 11 con trâu bị chém phần lớn đều bị chém vào chân, đứt gân không thể đi lại được. Các chủ trâu đành phải bán cho lò mổ.

Sau khi củng cố chứng cứ, Cơ quan điều tra Công an huyện Quan Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Hà Văn Chỉnh về hành vi “hủy hoại tài sản”. Hôm ông bị công an tống đạt quyết định khởi tố, cả bản Khó ai cũng buồn và thương ông.

Chủ trâu cũng vi phạm pháp luật

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, lâu nay đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa thường có tập quán thả rông đàn trâu, bò trong đồi rừng để chúng tự kiếm ăn mà không có người trông coi.

Trong khi đó, diện tích đồi rừng kinh tế ở các địa phương đã được giao khoán cho hộ dân quản lý, chăm sóc, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng. Đồng bào miền núi trồng nứa, vầu, luồng, ngô, sắn trên đồi rừng để phát triển kinh tế.

Do vậy, khi bị đàn trâu, bò thả rông đến phá hoại hoa màu đã gây bức xúc cho người dân.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc người dân thả rông trâu, bò vào đồi rừng để chúng phá hoại hoa màu, gây thiệt hại về tài sản cho người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu định giá tài sản của người có hoa màu bị đàn trâu phá hoại thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên, thì chủ đàn trâu cũng có thể bị khởi tố về tội “vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” theo điều 145 Bộ luật hình sự.

Còn nếu thiệt hại dưới 50 triệu đồng thì có thể xử lý hành chính, hoặc phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho người bị hại.

Theo luật sư Phạm Hùng Thắng (Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa), để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự, chính quyền địa phương vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phải thay đổi tập quán chăn nuôi gia súc từ chăn thả rông, không có người trông coi sang chăn thả tập trung, có người chăn dắt gia súc.

Như vậy, chủ đàn gia súc sẽ quản lý, kiểm soát được số lượng con trong đàn, phòng chống kẻ gian bắt trộm. Đồng thời tránh việc đàn gia súc vào phá hoại hoa màu của dân trên đồi rừng, dẫn đến người dân vi phạm pháp luật.

Công an huyện Quan Hóa khởi tố ông Hà Văn Chỉnh về tội “hủy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” là có cơ sở pháp lý. Theo điều 143 Bộ luật hình sự, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có trị giá trên 2 triệu đồng trở lên thì đủ điều kiện khởi tố. Còn khởi tố theo khoản nào thì phải phụ thuộc vào định giá tài sản bị hủy hoại. Người chém trâu bị thương ở trường hợp này còn có lỗi cố ý. Tuy nhiên, người chém trâu thực hiện hành vi trái pháp luật trong tình trạng bị kích động, bức xúc, sau đó đã thành khẩn khai báo với cơ quan công an, tích cực khắc phục hậu quả, nên đây là các tình tiết để giảm nhẹ cho người này. Luật sư PHẠM HÙNG THẮNG (Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa)

HÀ ĐỒNG