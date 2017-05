Bị bắt sau gần 30 năm bỏ trốn lệnh truy nã

Phan Văn Phát bị bắt sau gần 30 năm bỏ trốn - Ảnh Huy Phách

Ngày 5-5, Công an huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, Cục C52 và trại giam Thủ Đức Bộ Công an bắt được Phan Văn Phát (61 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đối tượng bị truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1983, Phát cùng 6 đối tượng sử dụng súng, dao gây ra nhiều vụ cướp nhà dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, lấy đi nhiều vàng, tiền và tài sản giá trị. Riêng Phát trong một lần đi cướp còn có hành vi đâm nạn nhân gây thương tích.

Sau khi bị bắt cùng đồng bọn, năm 1984 Phát bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án chung thân về các tội cướp tài sản, hiếp dâm và tàng trữ vũ khí trái phép.

Tuy nhiên, trong khi thi hành án, chưa đầy ba năm sau Phát đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã.

Để tránh bị bắt lại, Phát trộm giấy chứng minh của anh ruột và lấy tên của người này để đi lại rồi kết hôn với một phụ nữ sống bằng nghề mua bán trên sông, rất ít khi lên bờ.

Ngày 3-5 khi Phan Văn Phát vừa đến ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây huyện Vị Thủy thì bị bắt giữ.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH