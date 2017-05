'Ngáo đá' xông vào cửa hàng, lấy dao tự kề cổ

Đối tượng ngáo đá bị khống chế - Ảnh: THÀNH NHƠN

Khoảng 16h ngày 4-5, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá xông vào cửa hàng trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 2, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), dùng dao tự kề vào cổ rồi sau đó cởi quần. Bước đầu xác định đối tượng tên Nhí.

Khi xông vào cửa hàng, 'ngáo đá' cầm theo cục đá, liên tục nói với nhân viên rằng có người đang đuổi theo giết mình. Lấy lý do đi gọi công an đến hỗ trợ, hai nhân viên trốn thoát ra ngoài an toàn và trình báo với lực lượng công an.

Khoảng 10 phút sau, công an có mặt tại hiện trường và vận động người thân, bạn bè đến khuyên nhủ đối tượng. Quá trình khuyên giải kéo dài và gặp nhiều khó khăn vì Nhí dùng dao tự kề cổ.

Đến 17h30, lúc đối tượng ra khỏi cửa hàng, bước lên xe theo lời khuyên của người thân, lực lượng công an ập vào khống chế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

