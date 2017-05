Thanh niên phê ma túy lao xe vào CSGT, một trung sĩ tử vong

TTO - Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Ngọc Chiến đã lao thẳng xe máy vào lực lượng công an làm nhiệm vụ khiến trung sĩ Võ Duy Khánh tử vong.

Chiều 3-5, Đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tham mưu Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã có kết quả điều tra bước đầu về vụ một cảnh sát giao thông (CSGT) tử vong khi làm nhiềm vụ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 15h45 ngày 2-5, tổ công tác Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 4 người được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, đường tránh Huế (thuộc địa phận xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ) dịp lễ.

Qua máy bắn tốc độ, lực lượng CSGT đã phát hiện một xe máy vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe giảm tốc độ, dừng xe để kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, người cầm lái tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến trung sĩ Võ Duy Khánh (sinh năm 1988, cán bộ Phòng CSGT) bị thương.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng, anh Khánh đã tử vong sáng nay 3-5.

Khi điều khiển xe máy lao thẳng vào anh Khánh được xác định là Nguyễn Ngọc Chiến - sinh năm 1991, trú tại Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.

Khi lao xe vào anh Khánh, Chiến cũng bị ngã xuống, bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định tại cơ sở y tế cho thấy Chiến dương tính với chất ma túy.

Đại tá Phan Văn Minh cho biết Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Thủy, Văn phòng Cảnh sát điều tra và phòng kỹ thuật hình sự vào cuộc điều tra thận trọng, khách quan để đưa đối tượng ra xử lý đúng pháp luật.

“Trước mắt, Công an tỉnh và phòng CSGT tập trung lo tang lễ cho đồng chí Khánh. Công an tỉnh cũng chỉ đạo phòng nghiệp vụ nhanh chóng giải quyết và đề xuất các chế độ, chính sách đối với một cán bộ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ” - ông Minh cho biết.

PHÚ XUÂN