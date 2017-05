Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

TTO - Ngày 2-5, Công an TP. Biên Hòa - Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Căn nhà số 425, nơi xảy ra vụ nhốt 6 cán bộ phường trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh: B.AN

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can Đỗ Hoàng Long (22 tuổi, con trai bà Lệ) để điều tra về cùng hành vi trên nhưng cho tại ngoại do đối tượng đang điều trị bệnh.

Con trai khác của bà Lệ, Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) đã được thả vào ngày 25-4 sau khi công an xác định Phong không tham gia vụ việc.

Trước đó, trong ngày 21-4, khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng buộc phải khống chế, tạm giữ bà Lệ cùng hai con trai để giải cứu 6 cán bộ bị nhốt trong nhà.

A.L