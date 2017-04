Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tiệm vàng

Nghi phạm Hồ Phan Nhật Tân - Ảnh: TH

Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt giữ nghi phạm gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt vàng, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, khoảng 18h ngày 27-4, tại tiệm vàng Thuận Thảo, số 1249 đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, một nam thanh niên vào giả vờ mua vàng, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng chiếm đoạt trên 1 cây vàng rồi bỏ chạy.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ tương tự. Kẻ gian cũng vào các tiệm vàng Đức Chính, Đính Lợi giả vờ mua trang sức, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng để trộm hoặc cướp tài sản bỏ chạy.

Ngay khi các vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ cướp giật trên.

Nghi phạm là Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, trú tại 3/7 đường Nam Giao, phường Thủy Xuân, TP. Huế). Bước đầu Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án.

PHÚ XUÂN