Anh em cọc chèo đánh nhau vì 4 triệu đồng, 1 người chết 

Ngày 30-4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hận (21 tuổi, quê An Giang), tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Hận cho chị của vợ mượn 4 triệu đồng nhưng khi đòi lại thì chị này chưa trả mà còn lên tiếng thách thức, chửi bới.

Vì bực tức, tối 29-4, Hận đi nhậu về rồi rủ anh trai và một người khác đến phòng trọ của chị vợ đòi tiền. Khi đi, Hận mang theo một con dao.

Khi tới phòng trọ, hai bên xảy ra cãi vã. Hận bị Trần Văn Út, chồng của chị vợ dùng cây sắt lao tới đánh. Hận dùng dao đâm Út để trả đũa.

Người dân đã đưa Út đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Hận bị người dân tạm giữ giao cơ quan công an xử lý.

BÁ SƠN