Bắt nghi can trộm 100 lượng vàng ở Bình Định

Nguyễn Trọng Hòa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã - Ảnh: Q.GIANG

Ngày 29-4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng của công an tỉnh này cùng Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hòa ( 44 tuổi, trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hòa là nghi can chủ mưu trong vụ trộm tiệm vàng Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định vào ngày 10-3 vừa qua.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào ngày 10-3, Hòa cùng các đối tượng Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai), Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê ô tô mang theo nhiều công cụ mở khóa đến tỉnh Bình Định để trộm cắp tài sản.

Khi đến xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, cả bọn đã đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm 22 bịch chứa vàng, với hơn 100 lượng vàng 18K. Trên đường về Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm này bán bớt một số vàng được 192 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ trộm này, vào tháng 1-2017, Hòa cùng các đồng phạm còn phá mái tôn một cửa hàng điện thoại di động ở huyện Hoài Nhơn lấy đi hơn 100 điện thoại, thẻ cào điện thoại, với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Sau khi gây án vụ trộm tiệm vàng, Thiện và Đệ đã bị cơ quan công an bắt giữ, riêng Hòa bỏ trốn và bị truy nã. Trong thời gian trốn, Hòa đã đến lưu trú địa phương như: Long An, TP.HCM, Bình Phước.

Đ.HÀ - Q.GIANG