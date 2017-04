Bắn chết 1 bò tót, 3 người lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: A Lộc

Cụ thể, bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng 3 năm tù giam về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” và 2 năm tù giam về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt là 5 năm tù giam.

Bị cáo Lê Minh Tiến 9 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”; bị cáo Lê Thanh Sơn (44 tuổi, cha Hùng) nhận mức án 1 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, giữa năm 2014, Hùng nhặt được một khẩu giống AR15 và một khẩu súng tự chế cùng khoảng 10 viên đạn giấu tại gốc cây trong rừng. Sau đó, Hùng mang về nhà cất giấu.

Tháng 1-2016, Hùng cho Lê Nguyễn Ánh Yên (18 tuổi, em ruột Hùng) khẩu súng tự chế cùng số đạn nhặt được. Sau đó, Yên đem súng này đi săn nhưng không hiệu quả nên trả lại cho Hùng.

Đầu tháng 2-2016, Hùng liên hệ mua 100 viên đạn với giá 1,7 triệu đồng từ một đối tượng chưa rõ lại lịch.

Tối 26-2-2016, sau khi nhậu tại nhà một người bạn, Hùng mang một khẩu súng cùng 5 viên đạn đến rủ Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ xã Mã Đà) vào rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn bắn thú rừng.

Tại khu vực rừng thuộc khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cả hai phát hiện đàn bò tót. Hùng dùng súng bắn chết một con bò tót nặng khoảng 200kg.

Sau đó, Hùng và Liêm chạy xe về nhà báo cho Tiến rồi cả ba cùng quay lại nơi con bò tót bị bắn chết, xẻ thịt được 51kg mang qua Bình Phước bán cho bà Nguyễn Thị Hương (46 tuổi) với số tiền 6,1 triệu đồng. Còn gan, tim và mật của bò tót, các đối tượng lấy một phần, vứt bỏ phần còn lại.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu bắt khẩn cấp Hùng và Liêm khi đang lẩn trốn tại nhà ông Lê Nguyễn Thanh Luận (32 tuổi, chú ruột của Hùng) tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Sau đó, Tiến cũng ra đầu thú.

Sau khi Hùng bị bắt, ông Luận phát hiện khẩu súng Hùng đã dùng để bắn chết bò tót giấu trong vườn nên định giao nộp cho công an. Tuy nhiên, ông Sơn biết chuyện đã can ngăn rồi mang khẩu súng về nhà cất giữ. Đến lúc công an mời lên làm việc, ông Sơn mới thừa nhận và giao nộp lại.

Liên quan vụ án trên, HĐXX cho rằng bà Hương không phạm tội do không biết số thịt mua từ Hùng là thịt bò tót. Còn đối với Liêm, thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi, hành vi vi phạm ít nghiêm trọng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Liêm có trách nhiệm liên đới cùng Hùng đền bù số tiền 30 triệu đồng cho Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Riêng Yên bị HĐXX tuyên phạt 9 tháng tù về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng hiện đang bỏ trốn. Do đó, HĐXX yêu cầu lực lượng công an phát lệnh truy nã, truy bắt Yên về thụ án.

H.MI - A.LỘC