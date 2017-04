Nửa tháng, 5 lần cướp giật nữ du khách tại Hội An

Nguyễn Văn Toản tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.A.

Ngày 24-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Đinh Xuân Nghĩ - trưởng Công an TP Hội An, Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Toản (29 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo đại tá Nghĩ, chỉ trong vòng nửa tháng kể từ ngày 30-3 đến 15-4, Toản đã 5 lần ra tay cướp giật tài sản của các nữ du khách đến tham quan phố cổ Hội An.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 30-3, khi thấy chị Momika Klementova (quốc tịch CH Séc) đi xe đạp ngắm cảnh trên đường Trần Văn Dư (phường Tân An) thì Toản áp sát, giật phăng túi xách của chị đang để trước giỏ xe đạp rồi tẩu thoát.

Tài sản nữ du khách này bị mất gồm 1 điện thoại di động, 20USD và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp đến vào các ngày 7-4, 10-4 và 12-4, trên cùng tuyến đường Lạc Long Quân (phường Cẩm An), Toản lần lượt ra tay cướp giật tài sản của 3 du khách đi xe đạp khác.

Vụ cướp cuối cùng Toản thực hiện trót lọt là vào ngày 15-4 mà nạn nhân là chị Sabrina Claudia Rothkirchh (quốc tịch Đức).

Khi nữ du khách này đi xe đạp trên đường Nguyễn Phan Vinh hướng từ An Bàng về Cửa Đại thì Toản chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật túi xách chứa 1 triệu đồng, 65 USD và 1 điện thoại.

Qua điều tra, theo dõi, khoảng 16h30 ngày 18-4, Công an TP Hội An phát hiện Toản đang đi xe máy áp sát một du khách đi xe đạp trên tuyến đường ven biển An Bàng. Khi Toản vừa ra tay thì bị lực lượng chức năng truy đuổi và tóm gọn.

THANH BA