​Khởi tố vụ án tài xế cán chết thiếu tá CSGT ở Đồng Nai

Tài xế Trần Mạnh Thống tại cơ quan công an - Ảnh: T.TH.

Tối 17-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Hùng - trưởng Công an TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra hành vi sai phạm của lái xe cán chết thiếu tá CSGT Lê Quang Minh.

Liên quan vụ việc, sau khi ra đầu thú, cơ quan công an đã làm việc và ghi nhận lời khai ban đầu của tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi).

Bước đầu, Thống khai sau khi gây tai nạn, Thống chạy về phía cầu Đồng Nai rồi xuống sông lẩn trốn. Khoảng 30 phút sau, khi thấy vắng người, Thống lên bờ đến nhà người quen rồi ra trình diện công an.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tối 15-4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, đoạn thuộc Km1872, tuyến quốc lộ 1 thuộc KP 10, phường An Bình, TP Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ đã chặn chiếc xe tải thùng do tài xế Thống điều khiển, chạy hướng ngã tư Vũng Tàu đi TP.HCM.

Khi tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe, Thống không chấp hành mà cho xe chạy tiếp. Thấy vậy, thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, cán bộ Phòng CSGT) đuổi theo.

Khi đến trước trạm thu phí cầu Đồng Nai, thiếu tá Minh bắt kịp và yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, Thống tranh cãi với thiếu tá Minh rồi vẫn lái xe đi tiếp. Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải yêu cầu tài xế chấp hành thì không may trượt ngã rồi bị bánh sau xe tải cán chết.

H.MI