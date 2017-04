Trộm điện thoại rồi rút hết tiền trong tài khoản đồng nghiệp

Ngày 15-4, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Trung (23 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trung là nhân viên Công ty H., đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Rạng sáng 8-11-2016, Trung sang bộ phận khác hỏi mượn anh N.V.P. (22 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm cùng xưởng với Trung) dụng cụ sạc điện thoại. Tại đây, thấy điện thoại của anh P. nhưng không thấy ai nên Trung lấy điện thoại mang về giấu.

Sau khi tan ca, Trung tháo sim trong điện thoại của anh P. ra rồi mang điện thoại đi cầm với giá 1,2 triệu đồng. Sau đó, Trung lấy sim anh P. lắp vào điện thoại của mình thì nhận được tin nhắn từ ngân hàng với nội dung “tài khoản 671... trừ 500.000 đồng, số dư 5.480.878 đồng”.

Nảy sinh lòng tham, Trung lục tìm số CMND và mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh P. lưu trong sim để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của đồng nghiệp.

Từ mật mã, Trung dùng sim điện thoại của anh P. đăng ký dịch vụ BankPlus thành công.

Trong hai ngày 10 và 11-11-2016, Trung đã 6 lần chuyển thành công số tiền 280.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của anh Phụng để mua thẻ điện thoại cho mình thông qua dịch vụ BankPlus.

Sau đó, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền còn lại, tuy nhiên, do không còn thẻ ATM vì đã đem cầm trước đó, Trung hỏi mượn tài khoản của anh L.T.K. để chuyển thành công 4 triệu đồng từ tài khoản của P. sang tài khoản của anh K. rồi rút hết để tiêu xài.

Vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Sau quá trình truy xét, Trung đã đến công an đầu thú. Ngày 27-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình điều tra, ngoài hành vi trộm cắp tài sản đã bị khởi tố, cơ quan chức năng còn xác định Trung có dấu hiệu phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho PC46 thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Riêng đối với anh L.T.K., do không biết việc phạm tội của Trung mới cho bị can mượn thẻ ATM để thực hiện giao dịch chuyển và rút tiền từ ngân hàng, do đó không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

A.L