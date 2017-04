Điều tra vụ nữ sinh lớp 5 tự tử nghi do xâm hại tình dục

TTO - Ngày 14-4, liên quan vụ học sinh lớp 5 tự tử nghi do xâm hại tình dục, đại tá Ngô Tấn Quốc, trưởng Phòng CSHS công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án dâm ô đối với trẻ em và hiếp dâm trẻ em.

Cũng theo đại tá Quốc, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tổ chức điều tra. Qua điều tra nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 10-2, gia đình phát hiện em H.M.K. (học sinh lớp 5, 13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) uống thuốc tự tử.

Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng đến 6h sáng 11-2, em K. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo gia đình nạn nhân, tháng 11-2016, K. có kể với gia đình việc nhiều lần bị một người hàng xóm xâm hại tình dục. Sau đó, gia đình đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Tuy nhiên, qua xác minh, công an trả lời chưa đủ cơ sở khởi tố vì thông tin một chiều, không có chứng cứ.

Trước khi uống thuốc tự tử, K. cũng từng tâm sự với người thân "thấy bị nhục" và "xấu hổ" nên sẽ tự tử. Tuy nhiên, người nhà chỉ nghĩ đây là lời nói lúc nông nổi và không ngờ K. làm thật.

NGUYỄN HÙNG