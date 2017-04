Bắt xe khách chở hơn 200 vũ khí thô sơ

Vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị CSGT Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh: CSGT Thanh Hóa cung cấp

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tối 13-4, tại km 335 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT Quảng Xương do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - phó trạm trưởng làm tổ trưởng đã dừng, kiểm tra xe khách do ông Chu Thế Nghĩa (45 tuổi, trú phố Tây Ga, phường Trường Thi, TP Nam Định) cầm lái.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe khách đang vận chuyển 207 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm gậy, súng bắn điện, roi điện, dao tự chế, dùi cui điện, bình xịt hơi cay mini.

Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Làm việc với CSGT, tài xế xe khách khai nhận số hàng hóa nêu trên đang được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ

Sáng 14-4, CSGT Thanh Hóa đã bàn giao hồ sơ vụ việc, toàn bộ số hàng hóa tang vật, phương tiện nêu trên cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

HÀ ĐỒNG