Vụ chìm canô làm 9 người chết, nên giải quyết dứt điểm

Mặc dù sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án lần hai khẳng định các nguyên nhân được Viện KSND TP.HCM viện dẫn tại bản cáo trạng không có nguyên nhân nào chứng minh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra là do hai bị can “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” và theo tòa án, cần phải có kết luận giám định canô không bảo đảm an toàn khi đưa vào sử dụng.

Một tháng sau khi tòa án trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát, cũng là lúc hết thời hạn điều tra bổ sung thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định “tạm đình chỉ điều tra vụ án để chờ kết quả giám định”.

Tháng 12-2016, Cục Hàng hải VN có kết luận: “Trong hồ sơ thiết kế tàu có sức chở 11 hành khách và 1 thuyền viên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở 22 hành khách và 2 thuyền viên. Nguyên nhân canô bị lật là do chở quá người cho phép, cộng thêm gặp thời tiết bất lợi”.

Với kết luận giám định trên, lẽ ra Cơ quan cảnh sát điều tra cùng Viện KSND TP.HCM phải phục hồi điều tra hoặc đình chỉ bị can, nhưng vẫn “ngâm án” từ tháng 12-2016 đến nay.

Ở đây cần phải khẳng định rằng với kết luận giám định của Cục Hàng hải VN thì “nguyên nhân canô bị lật là do chở quá người cho phép, cộng thêm gặp thời tiết bất lợi” chứ không phải do canô không bảo đảm an toàn vì chất lượng kém hay lỗi của nhà sản xuất.

Trong khi đó, việc chở quá người cho phép đâu phải lỗi của hai ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết (bị khởi tố về tội “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”), mà là người điều khiển canô.

Trong vụ án này, nếu Viện KSND TP.HCM cho rằng việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết là hoàn toàn đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và không có việc khởi tố oan sai như báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thì sao không phục hồi điều tra, truy tố hai bị can Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết ra tòa?

Viện KSND tối cao đã có ý kiến yêu cầu Viện KSND TP.HCM báo cáo, nhưng đến nay vụ án vẫn bị “ngâm”.

Hi vọng rằng các cơ quan tố tụng TP.HCM nên giải quyết dứt điểm vụ án này, vì chẳng có lý do gì để kéo dài thêm nữa.

ĐINH VĂN QUẾ (Nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao)