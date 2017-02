​Khởi tố hai thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

TTO - Tối 14-2, ông Nguyễn Hữu Mỹ, phó chủ tịch UBND TP Tây Ninh, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can do trốn tránh nghĩa vụ quân sự.