Có phải gánh nợ cho người thân?

Điều chỉnh mức lãi suất cho vay Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, đối với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1-1-2017, điều 476 Bộ luật dân sự 2005 quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Lãi suất cơ bản hiện nay là 9%/năm. Tức là lãi suất vay không được vượt quá 13,5%/năm. Kể từ ngày 1-1-2017, điều 468 Bộ luật dân sự 2015 có điều chỉnh về mức lãi suất cho vay. Theo đó, lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất, lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Nếu lãi suất trong thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Nếu các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không thỏa thuận rõ và có tranh chấp về mức lãi suất, lãi suất sẽ bằng 50% mức lãi suất giới hạn nói trên (tại thời điểm trả nợ). So sánh quy định về lãi suất cũ và mới cho thấy: Bộ luật dân sự năm 2015 quy định luôn mức lãi suất cao nhất được thỏa thuận trong các hợp đồng dân sự vay tài sản là 20%, không phụ thuộc vào mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định.