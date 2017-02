​Xác định được hai đối tượng truy sát trung tá công an

TTO - Chiều 11-2, công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức thưởng “nóng” các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án “Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản” xảy ra tại cây xăng Lê Bá Vương, phường 10, TP Sóc Trăng.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Hưng và Phạm Thành Công bị bắt - Ảnh: KHẮC TÂM

Vụ án trên xảy ra vào đêm 1-2 (mùng 5 tết Nguyên đán). Trung tá Trương Bá Tòng (hiện đang công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng và Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng) có một cây xăng ở Khu phố 1, P10, TP.Sóc Trăng.

Theo lời kể của trung tá Tòng, khoảng 23h30 ngày 1-2, gia đình ông đang ngủ bỗng nghe có nhiều tiếng động mạnh trước nhà. Ông Tòng ra ngoài kiểm tra thì bị một thanh niên ném 2 bọc nước sơn vào người. Ông chưa kịp hoàn hồn thì một đối tượng khác cầm mã tấu xông tới chém nhiều nhát vào lưng, tay; trong đó có hai nhát vào vùng đầu bên trái, rách đến tai, phải khâu 18 mũi.

Thấy chồng bị chém, bà Lê Thị Kim Oanh (vợ ông Tòng) chạy đến và lấy điện thoại gọi 113, cũng bị chém nát điện thoại. Sau khoảng 10 phút truy sát, hai đối tượng lên xe gắn máy bỏ chạy.

Ông Tòng được cảnh sát 113 đưa đi cấp cứu. Hiện ông Tòng đã xuất viện. Ngoài ném 2 “bom” sơn, trước khi xông vào truy sát ông Tòng, hai đối tượng còn đập bể kiếng bảng hiển thị giá trên cột đồng hồ bơm xăng của 4 trụ xăng...

Cây xăng của gia đình ông Tòng bị các đối tượng tấn công - Ảnh: KHẮC TÂM

Trước hành vi manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng gây án, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với công an TP.Sóc Trăng nhanh chóng lập chuyên án truy xét các đối tượng.

Ngày 11-2, ban chuyên án đã bắt được 2 nghi phạm là Phạm Thành Công (31 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Hưng (23 tuổi, ngụ tại đường Yết Kiêu, P6, TP Sóc Trăng)…

Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định tặng giấy khen cùng 30 triệu đồng (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) cho Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Công an TP.Sóc Trăng. Thành ủy, UBND TP.Sóc Trăng cũng thưởng 15 triệu đồng cho Công an TP.Sóc Trăng.

KHẮC TÂM